На CNews Forum награждены лучшие ИТ-проекты и технологии 2016 года. Фото

10 ноября 2016 г. в Москве прошла традиционная крупнейшая независимая ИТ-конференция CNews Forum. Одним из самых запоминающихся ее моментов стало награждение организаций — авторов лучших ИТ-проектов и технологий 2016 г.

Уже в самом начале серии электронных голосований участники форума устроили претендентам сюрприз. В номинации «Российские технологии» равное число голосов — по 38,36% — досталось компаниям МЦСТ и Mail.Ru. В результате впервые за долгую историю CNews Awards жюри объявило победителями сразу двух номинантов. Вручать им награды на сцену поднялся заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Андрей Свинцов.

Разработчик отечественных микропроцессоров МЦСТ был выбран участниками форума за практические результаты: серверы на «Эльбрусах» пошли в серию. 238 серверов покупают МВД России и НИИ «Восход». Оборудование в том числе будет использоваться в системе изготовления, оформления и контроля заграничных паспортов нового поколения. Разработчик и поставщик серверов – «ИНЭУМ им. И.С.Брука», предприятие из состава холдинга «Объединенная приборостроительная корпорация».

Компания Mail.Ru Group получила награду за создание и развитие СУБД Tarantool, которая применяется в компании около девяти лет. Система активно используется в «Почте Mail.Ru», «Облаке Mail.Ru», myTarget и других высоконагруженных сервисах. Есть и коммерческие внедрения СУБД в других компаниях, среди которых Avito и «Вымпелком».

На сцене Андрей Свинцов (слева), директор по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин (по центру) и технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group Денис Аникин

В номинации «Экспансия года. Развитие ИТ за пределами России» лучшей была признана деятельность компании «Док». Эта петербургская организация занимается разработкой беспроводных систем связи для миллиметрового диапазона волн. Клиентами компании в основном являются зарубежные исследовательские институты, такие, как Лаборатория Резерфорда или Национальный институт стандартов и технологий США.

Однако есть и ряд прикладных проектов. В частности, «Док» оборудовала промышленными радарами системы позиционирования на индийском сталелитейном предприятии. Радары, установленные в конце путей на Ленинградском вокзале в Москве, отслеживают информацию о прибытии поездов, давая возможность в экстренной ситуации перехватить управление составом. В этом году компания запустила в производство радиорелейную систему для беспроводной передачи данных на рекордной для мира скорости 10 Гбит/с. Уже заключены контракты на серийную поставку этого оборудования в США и Европу. На весну 2017 г. запланированы пилотные проекты в России.

Награду получает Филипп Иванов, генеральный директор «Док»

Название номинации «Современная страна. ИКТ в госсекторе» говорит само за себя: трудно придумать более масштабные проекты, чем организованные государством. На этот раз лучшим инициатором таких проектов назвали Минкомсвязь за создание государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. ГИС ЖКХ была запущена в промышленную эксплуатацию на всей территории страны летом 2016 г. Она связала более 500 ИТ-систем. Ежедневно в ГИС ЖКХ фиксируются около 600 тыс. платежей. В личном кабинете граждане могут получать информацию о жилых помещениях, находящихся в собственности, и об обслуживающих их организациях.

До Нового года управляющие компании обязаны завести в ГИС ЖКХ все лицевые счета. Клиенты компаний, уже сделавших это, могут узнать в системе статус своего лицевого счета, произвести платеж, ввести показания счетчиков. Официально с 1 января 2017 г. счета на оплату услуг ЖКХ, не учтенные в системе, будут считаться недействительными.

Награждается Михаил Евраев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций

Традиционно проходит и вручение специальных премий CNews Awards. Приз «ЦОД года» получил «Аэрофлот» за расширение своего основного дата-центра. Его мощность была увеличена в 2,5 раза. Проект был реализован за рекордные шесть месяцев. Это стало возможным благодаря решению «Модульный ЦОД “ИТ Экипаж”» системного интегратора «Техносерв», созданному на базе быстровозводимых модульных конструкций с предустановленными на производстве инженерными системами.

Блоки в новом ЦОДе располагаются вертикально — в два яруса: инженерное оборудование находится на первом, вычислительная инфраструктура — на втором. При стыковке серверных блоков образуется единое технологическое помещение для установки активного оборудования. Такой подход обеспечил авиакомпании экономию площадей, необходимую в условиях городской застройки. Инженерные системы нового ЦОДа «Аэрофлота» рассчитаны на круглосуточную бесперебойную работу. Сбой или вывод в ремонт любой единицы оборудования возможен без снижения производительности системы в целом. Приз CNews Awards был вручен директору департамента ИТ «Аэрофлота» Дмитрию Лапину.

Директор департамента ИТ «Аэрофлота» Дмитрий Лапин

В номинации «ИТ в промышленности» лауреатом CNews Awards стал холдинг «Мотовилихинские заводы», выпускающий машиностроительную продукцию специального и гражданского назначения. Он автоматизировал управление производством артиллерийских орудий с помощью отечественной системы нового поколения «1С:ERP Управление предприятием 2».

В результате проекта организовано централизованное планирование производства, усилен контроль за этапами производственного процесса — с момента поступления заказа до отгрузки готовой продукции. Упростилось и ускорилось формирование плановых калькуляций изделий. Обеспечено снабжение производства необходимыми деталями и комплектующими. Появилась возможность в режиме реального времени контролировать выполнение заказов, это позволяет оперативно реагировать на отклонения от сформированных планов и принимать меры для соблюдения сроков выпуска изделий. В ходе проекта до передачи «1С:ERP» в эксплуатацию на «Артзаводе», были реализованы требования «Мотовилихинских заводов» в части совершенствования типового функционала решения для предприятий оборонно-промышленного комплекса. На Форуме проект представил ИТ-директор холдинга Артём Вожаков.

ИТ-директор «Мотовилихинских заводов» Артём Вожаков

Лучшее «Облачное решение года» было создано на «Московской бирже», которая в конце прошлого года запустила торги зерном. Уникальность проекта для биржевого рынка заключается в том, что покупатель может не только купить зерно на складе продавца, но и одновременно с покупкой заключить договор доставки до любой железнодорожной станции на территории России.

Для реализации таких возможностей потребовалась разработка принципиально новой торгово-клиринговой системы «Урожай». Решение позволяет не только принимать и обрабатывать заявки, но и учитывать при заключении сделок целый ряд требований покупателя к качеству зерна. Система изначально спроектирована в формате «тонкого клиента» для размещения в облачной инфраструктуре. Использование облачных мощностей позволило значительно увеличить надежность системы и существенно снизить затраты на ее разработку и эксплуатацию. Для получения награды CNews на сцену поднялся член правления биржи, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Игорь Марич.



Игорь Марич, член правления, управляющий директор по денежному и срочному рынкам «Московской биржи»

В номинации «Реализация комплексной ИТ-стратегии» приз CNews Awards получила «Спецсвязь России» занимающаяся доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, наличных денег, оружия и опасных грузов. В результате успешной реализации трехлетней стратегии развития ИТ произошло технологическое перерождение организации. Были унифицированы бизнес-процессы, внедрены централизованные информационные системы по основным направлениям деятельности организации, подготовлена соответствующая инфраструктура.

Теперь информационные технологии стали одной из движущих сил развития предприятия. Единое информационное пространство операционной и финансовой деятельности связало 74 филиала от Калининграда до Владивостока, включая Крым, Чукотку, Камчатку и Сахалин. Проект сделал возможным быстрое внедрение новых продуктов и услуг. От имени организации награду CNews Awards принял ее ИТ-директор Кирилл Гусев.

Кирилл Гусев, директор по информационным технологиям «Спецсвязи России»

В 2016 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum 2016 для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1550. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено рекордное для CNews Forum число тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку порядка 40 структур. Его информационными партнерами выступили более 50 организаций.

Your browser does not support the video tag. CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра

На форуме выступили замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев, директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин, зампредправления Пенсионного фонда Николай Елистратов, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера «Сколково» Игорь Богачев, член правления и управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич, президент Microsoft в России Павел Бетсис, директор по ERP-решениям фирмы «1С» Алексей Нестеров, вице-президент и директор по ИТ банка «Открытие» Кирилл Меньшов, директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко, член правления и директор по ИТ Росбанка Денис Сотин и др.