Облачность и мобильность
Облачность и мобильность – основные тренды, которые позволят производителям российского ПО увеличить объемы продаж. Об этом на CNews Forum 2016 заявил директор по ERP-решениям (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия) «1С» Алексей Нестеров. Он также назвал основные условия, необходимые российским разработчикам облачных ERP-систем для их «безоблачного будущего».
Во-первых, их клиент должен иметь возможность из облака перейти обратно к себе, используя решение уже на своем оборудовании. Должна быть предусмотрена возможность кастомизации облачного решения. Кроме того, решение должно оперативно обновляться, соответствовать актуальному законодательству и поддерживать обмен с необходимыми сервисами. Также оно должно быть сертифицировано и доступно по цене.
Если говорить про облачность и мобильность, то компания реализовала эти принципы в продуктах. Облачный сервис «1С:Fresh» стабильно работает уже четвертый год, круглосуточный доступ по стране составляет 99,64%. Сервис позволяет создать комплексную систему управления регионом или муниципалитетом. В прошлом по технологии «1С:Fresh» реализовано обеспечение финансовой деятельности учреждений Москвы. Кроме того, облачные решения удобны для сферы образования. Что касается мобильности, «1С:Предприятие», сегодня работает на четырех мобильных ОС.
Отказ от импорта
Как отметил Алексей Нестеров, сегодня все больше пользователей выбирают отечественное ПО, в том числе ERP-системы, чтобы избежать рисков зарубежного продукта. Он отметил 191 зафиксированный случай, когда клиенты выбрали отечественное ERP-решение от фирмы «1С» вместо «тяжелой» зарубежной ERP-системы, а также 26 случаев, когда клиенты мигрировали с зарубежных систем на «1С».
«Причины: высокая стоимость владения системой (зарубежной), мало специалистов – некому сопровождать, несоответствие цены функционалу, либо отраслевой специфике – решение не решает задач. Основные же причины миграции – потребность в едином информационном пространстве и для учета, и для управления», – пояснил Алексей Нестеров. Он добавил, что многие российские предприятия используют сейчас вместе и управление холдингом CPM-класса, и документооборот ECM-класса и «1С:ERP». Поэтому компания готовит сейчас к выпуску корпоративную поставку, где все эти три продукта будут вместе. «Продукция для корпораций с большим функционалом», – уточнил Алексей Нестеров.
Российского ПО перестали стесняться
По словам Алексея Нестерова, по результатам девяти месяцев 2016 г. продажи лицензий, подписок и сервисов «1С:Предприятия» выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2015 г. по данным IDC доля ERP-систем «1С» на российском рынке выросла в денежном выражении до 32,7%. «Это обусловлено инновационной технологической платформой «1С:Предприятие 8», где мы поддерживаем необходимые технологии. Ими пользуются крупные компании, есть много проектов по 10 тыс. рабочих мест и более. К примеру, ФГУП «Почта России» 47 тыс. рабочих мест автоматизировала», – рассказал Алексей Нестеров. Он пояснил, что и раньше многие компании использовали «1С», но «стеснялись об этом говорить». Теперь же пошел тренд на импортозамещение, и «говорить об использовании отечественной системы стало модным».
О форуме
В 2016 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum 2016 для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1550. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено рекордное для CNews Forum число тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку порядка 40 структур. Его информационными партнерами выступили более 50 организаций.
На форуме выступили замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев, директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин, зампредправления Пенсионного фонда Николай Елистратов, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера «Сколково» Игорь Богачев, член правления и управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич, президент Microsoft в России Павел Бетсис, директор по ERP-решениям фирмы «1С» Алексей Нестеров, вице-президент и директор по ИТ банка «Открытие» Кирилл Меньшов, директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко, член правления и директор по ИТ Росбанка Денис Сотин и др.