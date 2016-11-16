«1C»: Российского ПО перестали стесняться

Облачность и мобильность

Облачность и мобильность – основные тренды, которые позволят производителям российского ПО увеличить объемы продаж. Об этом на CNews Forum 2016 заявил директор по ERP-решениям (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия) «1С» Алексей Нестеров. Он также назвал основные условия, необходимые российским разработчикам облачных ERP-систем для их «безоблачного будущего».

Во-первых, их клиент должен иметь возможность из облака перейти обратно к себе, используя решение уже на своем оборудовании. Должна быть предусмотрена возможность кастомизации облачного решения. Кроме того, решение должно оперативно обновляться, соответствовать актуальному законодательству и поддерживать обмен с необходимыми сервисами. Также оно должно быть сертифицировано и доступно по цене.

Если говорить про облачность и мобильность, то компания реализовала эти принципы в продуктах. Облачный сервис «1С:Fresh» стабильно работает уже четвертый год, круглосуточный доступ по стране составляет 99,64%. Сервис позволяет создать комплексную систему управления регионом или муниципалитетом. В прошлом по технологии «1С:Fresh» реализовано обеспечение финансовой деятельности учреждений Москвы. Кроме того, облачные решения удобны для сферы образования. Что касается мобильности, «1С:Предприятие», сегодня работает на четырех мобильных ОС.

Отказ от импорта

Как отметил Алексей Нестеров, сегодня все больше пользователей выбирают отечественное ПО, в том числе ERP-системы, чтобы избежать рисков зарубежного продукта. Он отметил 191 зафиксированный случай, когда клиенты выбрали отечественное ERP-решение от фирмы «1С» вместо «тяжелой» зарубежной ERP-системы, а также 26 случаев, когда клиенты мигрировали с зарубежных систем на «1С».

Алексей Нестеров назвал условия роста облачных ERP-систем

«Причины: высокая стоимость владения системой (зарубежной), мало специалистов – некому сопровождать, несоответствие цены функционалу, либо отраслевой специфике – решение не решает задач. Основные же причины миграции – потребность в едином информационном пространстве и для учета, и для управления», – пояснил Алексей Нестеров. Он добавил, что многие российские предприятия используют сейчас вместе и управление холдингом CPM-класса, и документооборот ECM-класса и «1С:ERP». Поэтому компания готовит сейчас к выпуску корпоративную поставку, где все эти три продукта будут вместе. «Продукция для корпораций с большим функционалом», – уточнил Алексей Нестеров.

Российского ПО перестали стесняться

По словам Алексея Нестерова, по результатам девяти месяцев 2016 г. продажи лицензий, подписок и сервисов «1С:Предприятия» выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2015 г. по данным IDC доля ERP-систем «1С» на российском рынке выросла в денежном выражении до 32,7%. «Это обусловлено инновационной технологической платформой «1С:Предприятие 8», где мы поддерживаем необходимые технологии. Ими пользуются крупные компании, есть много проектов по 10 тыс. рабочих мест и более. К примеру, ФГУП «Почта России» 47 тыс. рабочих мест автоматизировала», – рассказал Алексей Нестеров. Он пояснил, что и раньше многие компании использовали «1С», но «стеснялись об этом говорить». Теперь же пошел тренд на импортозамещение, и «говорить об использовании отечественной системы стало модным».

О форуме

В 2016 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum 2016 для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1550. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено рекордное для CNews Forum число тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку порядка 40 структур. Его информационными партнерами выступили более 50 организаций.

Your browser does not support the video tag. CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра

На форуме выступили замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев, директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин, зампредправления Пенсионного фонда Николай Елистратов, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера «Сколково» Игорь Богачев, член правления и управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич, президент Microsoft в России Павел Бетсис, директор по ERP-решениям фирмы «1С» Алексей Нестеров, вице-президент и директор по ИТ банка «Открытие» Кирилл Меньшов, директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко, член правления и директор по ИТ Росбанка Денис Сотин и др.