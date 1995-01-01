Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды»

Основными задачами ИТ-директоров в 2016 г. были повышение эффективности работы, развитие новых проектов и сокращение расходов. Сегодня ситуация в стране постепенно стабилизируется. Кризисные явления на ИТ-рынке практически сошли на нет. На государственном уровне активно продвигается идея импортозамещения. Одновременно государство усиливает контроль на всех уровнях.

Ключевыми драйверами повышения эффективности ИТ по-прежнему остаются облака, цифровизация, ITSM, управление ИТ как бизнесом. Также актуальны инициативы, направленные на снижение капитальных затрат и выравнивание денежных потоков путем перевода их в операционные. Так, использование облачных технологий и передача части ИТ-функций стороннему провайдеру способны сократить долю операционных расходов в бюджете до 70%. Увеличить инвестиционную составляющую с 30% до 50% ИТ-бюджета можно благодаря активному участию ИТ-подразделения в проектах других бизнес-единиц компании.

Однако стремление к сокращению ИТ-расходов не должно сказываться на качестве обслуживания клиентов. Одновременно одной из важнейших задач бизнеса остается сохранить наиболее ценных специалистов.

∙ Какая ИТ-стратегия оказалась наиболее эффективной в кризисный период?

∙ Какие слабые места в организации работы ИТ-подразделения удалось выявить благодаря изменившейся экономической реальности?

∙ Изменилось ли отношение бизнеса к ИТ как важному инструменту повышения его эффективности?

∙ Какие нестандартные решения пришлось принимать CIO?

∙ Какой должна быть ИТ-стратегия сегодня?

∙ Какие отложенные ранее проекты можно возобновить?

∙ Какую роль в новой ИТ-стратегии играет импортозамещение?

∙ На какой срок наиболее эффективно разрабатывать ИТ-стратегию?

∙ Каковы особенности ИТ-стратегии государственных организаций?

∙ Какие события и тренды будут определять направления ИТ-развития в ближайшие годы?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены 16 февраля 2017 г. в Москве в рамках конференции «ИТ-стратегия 2017: новые тренды».

Подтвердили выступления с докладами:

Артём Натрусов, вице-президент по ИТ «Евразхолдинг»

Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»

Сергей Щербинин, Head of IT Governance, Raiffeisenbank

Лев Южаков, Менеджер по ИТ стратегии и трансформации.

Приглашены для выступления с докладами:

Вадим Урьяс, вице-президент по информационным технологиям, Новолипецкий металлургический комбинат

Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард»

Денис Сотин, директор по ИТ Росбанка

Валерий Семчуков, руководитель департамента управления ИТ активами, «СПСР-экспресс»

Владимир Шевченко, ИТ-директор, группа АBB

Константин Кравченко, начальник департамента ИТ, автоматизации и телекоммуникаций, «Газпром нефть»

Андрей Педоренко, ИТ-директор, «Альфастрахование»

Игорь Хохлов, директор дирекции по ИТ, ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

Вячеслав Цыганов, CIO, ТКС банк.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур. Мероприятие станет активно освещаться на CNews, также будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18 тыс. руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* — в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363-11-11 доб. 1326,

e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.