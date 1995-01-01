Основными задачами ИТ-директоров в 2016 г. были повышение эффективности работы, развитие новых проектов и сокращение расходов. Сегодня ситуация в стране постепенно стабилизируется. Кризисные явления на ИТ-рынке практически сошли на нет. На государственном уровне активно продвигается идея импортозамещения. Одновременно оно усиливает контроль на всех уровнях.
Ключевыми драйверами повышения эффективности ИТ по-прежнему остаются облака, цифровизация, ITSM, управление ИТ как бизнесом. Также актуальны инициативы, направленные на снижение капитальных затрат и выравнивание денежных потоков путем перевода их в операционные. Так, использование облачных технологий и передача части ИТ-функций стороннему провайдеру способны сократить долю операционных расходов в бюджете до 70%. Увеличить инвестиционную составляющую с 30% до 50% ИТ-бюджета можно благодаря активному участию ИТ-подразделения в проектах других бизнес-единиц компании.
Однако стремление к сокращению ИТ-расходов не должно сказываться на качестве обслуживания клиентов. Одновременно одной из важнейших задач бизнеса остается сохранить наиболее ценных специалистов.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2017: новые тренды».
Подтвердили выступления с докладами:
Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «ЕвразХолдинг»;
Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»;
Сергей Щербинин, Head of IT Governance, Raiffeisenbank;
Лев Южаков, менеджер по ИТ стратегии и трансформации, Raiffeisenbank;
Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард».
Приглашаются для выступления с докладами:
Вадим Урьяс, вице-президент по информационным технологиям, Новолипецкий металлургический комбинат;
Денис Сотин, директор по информационным технологиям Росбанка;
Валерий Семчуков, руководитель департамента управления ИТ активами, «СПСР-ЭКСПРеС»;
Владимир Шевченко, ИТ-директор, «Группа АBB»;
Константин Кравченко, начальник Департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, «Газпром нефть»;
Андрей Педоренко, ИТ-директор, «АльфаСтрахование»;
Игорь Хохлов, директор Дирекции по Информационным Технологиям, ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»;
Вячеслав Цыганов, CIO, ТКС Банк.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.