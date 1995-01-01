Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017»

По мнению экспертов, рост госрасходов на ИТ будет являться ключевым стимулом развития экономики, как минимум, на ближайшие три года.

Уже сегодня стартовал целый ряд масштабных государственных проектов, таких как создание Государственного регистра населения (ГРН), Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), Федерального реестра инвалидов (ФРИ), Единого государственного реестра ЗАГС, ГИС «Контингент», Единой информационной системы в сфере систематизации и кодирования информации (ГИС ЕИС СКИ), МФЦ для бизнеса, ГИС «Электронный бюджет». Их развитие будет продолжено в ближайшие годы.

Все больше внимания уделяется обеспечению информационной безопасности. Набирает популярность импортозамещение. Все более востребована госсектором виртуализация как инфраструктуры, так и приложений.

Реформирование органов государственной власти, в частности, создание Федеральной службы войск национальной гвардии, упразднение ФМС России и Росграницы, объединение Росфиннадзора и Федерального казначейства, предполагают перераспределение исполняемых ими ранее функций и внесение соответствующих изменений в информационные системы ведомств.

Основные темы мероприятия:

Как развивался рынок ИКТ в госсекторе в 2016 г.?

Как изменился подход к формированию ИТ-бюджетов в госсекторе?

Какие государственные проекты продолжали реализовываться?

Какова роль государственных ИТ-затрат в развитии российского рынка ИКТ?

На решение каких задач направлены региональные ИТ-бюджеты?

Как развивается импортозамещение в госсекторе?

Какие меры по обеспечению кибербезопасности госведомств наиболее актуальны?

Какие госинициативы оказывают влияние на развитие ИКТ в госсекторе?

Как будет развиваться рынок ИТ в госсекторе в 2017-2018 г.г.?

Какие законодательные изменения в сфере ИКТ могут появиться в ближайшее время?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе 2017».

Подтвердили выступления:

Николай Елистратов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России;

Максут Шадаев, заместитель председателя правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России.

Приглашены для выступления:

Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;

Михаил Евраев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;

Владимир Авербах, директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России;

Сергей Гуральников, заместитель руководителя Федерального казначейства;

Юрий Бутенко, заместитель начальника управления - начальник отдела информационных технологий Федеральной службы по аккредитации;

Олег Фомичев, заместитель министра экономического развития;

Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия;

Андрей Никуличев, председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области ;

Дмитрий Разумовский, министр развития информационного общества Калужской области;

Артем Ермолаев, руководительь ДИТ города Москвы;

Сергей Власов, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС России;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;

Юрий Нечепоренко, заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

Сергей Кучин, министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;

Станислав Казарин, заместитель председателя правительства Самарской области;

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.