Конференция CNews. «Рынок облаков в России»

В то время как глобальный ИТ-рынок пребывает в стагнации, сегмент облаков продолжает развиваться высокими темпами. По прогнозам Gartner, в 2016 г. облачный рынок вырастет на 16,5% с $175 млрд до $203,9 млрд. Примерно такую же динамику предсказывают аналитики IDC: по их мнению, глобальные траты на публичные облачные сервисы в 2016–2019 гг. будут расти на 19,4%, что в шесть раз опережает динамику мирового рынка ИТ.

Рост доверия к облакам и осознание их экономической выгоды характерны и для России. Кроме того, на отечественном рынке дополнительным стимулом для перехода в облако является кризис, который заставляет бизнес повышать эффективность и сокращать издержки. Темпы роста российского рынка облаков составляют, по разным оценкам, от 20% до 35% в год в рублевом исчислении.

В то время как на глобальном рынке доминирующей моделью потребления облачных услуг является SaaS, в России наибольшая часть облачного «пирога» приходится на IaaS. Причина заключается в неразвитости малого бизнеса, который является основным потребителем «ПО в качестве услуги».

Безусловным лидером по внедрению облаков является розничная торговля. Кроме того, достаточно активно облака распространяются в компаниях ИТ и телекоммуникаций, а также на транспорте и в логистике. Банковские компании и производственные предприятия, которые являются «облачными лидерами» в мире, в России отстают от коллег из других отраслей.

Вопросы мероприятия:

Каковы итоги развития облачного рынка в России в 2016 г.?

В каком направлении идет развитие российского рынка облачных сервисов?

Каких нововведений ждут российские потребители облачных услуг?

Изменил ли кризис спрос на облачные услуги со стороны предприятий различного масштаба бизнеса?

Какие запросы заказчиков в приоритете сегодня?

Удовлетворены ли заказчики уровнем облачного сервиса?

Какова главная цель выбора облаков в настоящее время?

Каковы перспективы публичных облаков в России?

Как рассчитать эффективность облачного проекта?

Какие бизнес-процессы наиболее эффективно отправить в облако?

Ощущается ли на облачном рынке импортозамещение?

Как разрешаются вопросы безопасности при использовании облаков?

Каковы перспективы развития российского облачного рынка?

Подтвердили выступление:

Антон Исанин, начальник управления производительности, дирекция архитектуры и стратегии Альфа-Банка;

Дмитрий Садеев, директор департамента информационно-технического обеспечения, «Фармстандарт»;

Алексей Малафеев, директор предприятия средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»;

Сергей Ерин, директор по развитию облачных сервисов LanCloud;

Илья Арсентьев, директор по информационным технологиям, Pony Express;

Владимир Шевченко, ИТ-директор, ABB Group;

Александр Новиков, директор по ИТ, «Зетта Страхование»;

Никита Токарев, главный архитектор, «Сбербанк Технологии»;

Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов, Mail.Ru Group;

Дмитрий Соколов, руководитель проекта «Облако», Mail.Ru Group;

Павел Захаров, вице-президент по технологическому консалтингу, Oracle;

Сергей Гальперин, экс-директор по информационным технологиям, «Космик»;

Представитель «Ростелекома».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11, e-mail: events@cnews.ru.