CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директоров и пользователей BI-инструментов из различных секторов бизнеса.
Регистрация доступна по ссылке.
Вопросы к обсуждению:
Подтвердили свое участие:
Николай Носов, независимый эксперт, RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association);
Борис Михалин, начальник отдела бизнес-аналитики, INCITY (Модный континент);
Виталий Пашенцев, директор департамента информационных технологий, «Сентинел»;
Анастасия Григорьева, менеджер по аналитике программы лояльности отдел аналитики и развития, X5 Retail Group;
Владимир Громов, руководитель направления внедрения и развития аналитических систем «Ренессанс Кредит»;
Дмитрий Суровец, СIO, GE Oil & Gas;
Зумрат Мурадова, Business analyst | Project Manager, Shell Neft;
Юрий Селиванов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам, «Сбербанк-Технологии»;
Сергей Дьяконенко, начальник отдела аналитических систем, «Каркаде»;
Андрей Краснопольский, генеральный директор, Консультационная группа АТК.
Приглашены к выступлению:
Дмитрий Пономарев, руководитель направления по противодействию мошенничеству «Объединенное Кредитное Бюро»;
Борис Рабинович, директор Центра Компетенций развития BI технологий «Сбербанк Технологии»;
Василий Пушкин, заместитель руководителя Аналитический центр при Правительстве России;
Сергей Ситников, руководитель аналитического центра ФГУП «Почта России»;
Сергей Весовщук, директор по рискам ГК «Быстроденьги»;
Николай Долгоносов, специалист по BI «ВТБ Страхование»;
Денис Ткаченко, начальник управления аналитики Страховая Компания «Независимость»;
Александр Шевкунов, руководитель BI Райффайзенбанк;
Дмитрий Первухин, начальник управления подготовки отчетности департамента ИТ ВТБ-24;
Владимир Мартыненко, руководитель проектов развития систем бизнес-аналитики S7 Group;
Екатерина Константинова, руководитель отдела отчетности и аналитики «Юлмарт»;
Александр Ардашев, директор по IT «Коттон клаб»;
Михаил Румянцев, руководитель Отдела развития аналитических приложений группа «Ренессанс Страхование»;
Елена Игошина, руководитель аналитического отдела «Гедеон Рихтер»;
Жанна Строевская, начальник управления корпоративных данных УК «Полюс»;
Алексей Терентьев, заместитель ИТ директора «НТВ-Плюс»;
Сергей Портнягин, начальник отдела хранилищ данных, отчетности и BI Райффайзенбанк;
Владимир Васильев, руководитель департамента аналитических систем «СПСР-Экспресс»;
Александр Аралов, начальник отдела разработки аналитических решений «Русагротранс»;
Григорий Волис, руководитель управления развития, аналитики и методологии розничных продаж ВСК;
Александр Воронов, BI менеджер ИД Бурда;
Константин Пешехонов, руководитель отдела бизнес-анализа «Домашний Интерьер»;
Екатерина Михальчук, руководитель направления BI ИТСК;
Михаил Малинин, начальник развития систем отчетности Промсвязьбанк;
Елена Петухова, руководитель информационно-аналитического управления НПФ Нефтегарант;
Ирина Андрюшечкина, начальник отдела Судебный департамент при Верховном Суде РФ;
Михаил Жаданов, начальник отдела BI «Адидас»;
Мария Ткачева, начальник отдела отчетности S7 Group;
Николай Шурыгин, руководитель отдела бизнес аналитики «Финам»;
Алексей Черников, директор по ИТ «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»;
Алексей Тюренков, начальник департамента DWH & BI «Спортмастер»;
Илья Дьячков, руководитель группы аналитической отчетности Группа компаний «Детский мир»;
Вячеслав Сергеев, директор департамента планирования и отчетности ИТ АНК «Башнефть»;
Александр Сушин, директор по ИТ Холдинг «Вертолеты России»;
Людмила Котельникова, заместитель начальника Управления информационно-аналитических технологий Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
Александр Борисов, CTO ТВК «Авиапарк»;
Гагик Григорян, директор аналитического департамента Авиакомпания «Ютэйр»;
Виктор Скоробогатов, ИТ директор «Нордголд»;
Владимир Пуляев, директор по ИТ «Силовые машины»;
Алексей Куканов, директор по информационным технологиям ГК «Волга-Днепр»;
Сергей Журавлев, менеджер проектов BI Campina;
Сергей Дудин, заместитель руководителя по аналитике и автоматизации «Мебельный партнер».
По дополнительным вопросам просим обращаться: +7 (495) 363-11-11 доб. 1230, Крысина Ольга, events@cnews.ru.