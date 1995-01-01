CNews приглашает на конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2017», которая пройдет 30 марта 2017 г.
Вопросы к обсуждению:
Подтвердили выступления:
Денис Музычкин, заместитель председателя Правления, КБ ЯР-Банк;
Михаил Мирошниченко, директор по информационным технологиям, КБ ЯР-Банк;
Екатерина Фроловичева, начальник центра технологических инноваций ПАО Сбербанк;
Алексей Лобачев, директор департамента информационных технологий, НПФ «Благосостояние»;
Игорь Густомясов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам «Сбербанк-Технологии»;
Евгений Поляков, директор по электронному бизнесу УК «Альфа-Капитал»;
Вячеслав Бутыркин, директор центра развития АСУБП, «Сбербанк-Технологии»;
Алексей Зарьянов, директор направления по развитию малого бизнеса, Дирекция информационных технологий, банк «ФК Открытие»;
Оксана Леонова, директор департамента развития продуктов Блока развития малого бизнеса, Банк «ФК Открытие»;
Андрей Давыдов, начальник управления автоматизации банковской деятельности, Росэнергобанк.
Дополнительная информация о мероприятии доступна по ссылке.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Айвазов Армен.