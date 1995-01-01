Агентство маркетинговых коммуникаций
CNews Conferences поможет организовать мероприятия, которые получат максимальный резонанс в бизнес-среде и привлекут к Вам новых партнеров и клиентов.
подробнее

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017»

CNews приглашает на конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2017», которая пройдет 30 марта 2017 г.

Вопросы к обсуждению:

  • Нужны ли банкам инновации в кризис?
  • Каковы итоги 2016 г. для сегмента ИТ в финансовом секторе?
  • Какие ИТ-проекты оказались наиболее востребованными?
  • Как прошедшие в банках сокращения сказались на рынке ИТ-специалистов?
  • Насколько эффективно использование аутсорсинга и облачных технологий?
  • Как повысить конкурентоспособность банка с помощью ИТ?
  • Какое влияние на автоматизацию банков оказывают требования регулятора?
  • Готовы ли банки уходить в онлайн?
  • Насколько востребованы российские аналоги западных решений в финансовом секторе?
  • Каким будет рынок ИТ в финансовом секторе в 2017 г.?
  • Какие технологии до сих пор остаются для российских банков технологиями будущего?

Подтвердили выступления:
Денис Музычкин, заместитель председателя Правления, КБ ЯР-Банк;
Михаил Мирошниченко, директор по информационным технологиям, КБ ЯР-Банк;
Екатерина Фроловичева, начальник центра технологических инноваций ПАО Сбербанк;
Алексей Лобачев, директор департамента информационных технологий, НПФ «Благосостояние»;
Игорь Густомясов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам «Сбербанк-Технологии»;
Евгений Поляков, директор по электронному бизнесу УК «Альфа-Капитал»;
Вячеслав Бутыркин, директор центра развития АСУБП, «Сбербанк-Технологии»;
Алексей Зарьянов, директор направления по развитию малого бизнеса, Дирекция информационных технологий, банк «ФК Открытие»;
Оксана Леонова, директор департамента развития продуктов Блока развития малого бизнеса, Банк «ФК Открытие»;
Андрей Давыдов, начальник управления автоматизации банковской деятельности, Росэнергобанк.

Дополнительная информация о мероприятии доступна по ссылке.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Айвазов Армен.