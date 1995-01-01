В 2015 г. количество кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, сократилось с 834 до 733. В 2016 г. процесс сокращения числа банков получил продолжение. Одновременно ухудшилось качество их кредитных портфелей.
Негативная динамика также наблюдается в отношении суммарных банковских активов. В тоже время свои плоды приносят шаги, направленные на оздоровление финансового сектора, предпринятые регулятором и представителями банковской отрасли. Сегодня российская банковская отрасль доказала, что имеет достаточный запас прочности, и серьезных потрясений на финансовом рынке в ближайшее время ожидать не стоит.
Вопросы к обсуждению:
Подтвердили выступления:
Денис Музычкин, заместитель председателя правления, ЯР-Банк;
Михаил Мирошниченко, директор по информационным технологиям, ЯР-Банк;
Екатерина Фроловичева, начальник центра технологических инноваций ПАО Сбербанк;
Алексей Лобачев, директор департамента информационных технологий, НПФ «Благосостояние»;
Игорь Густомясов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам, «Сбербанк-Технологии»;
Евгений Поляков, директор по электронному бизнесу УК «Альфа-Капитал»;
Вячеслав Бутыркин, директор центра развития АСУБП, «Сбербанк-Технологии»;
Алексей Зарьянов, директор направления по развитию малого бизнеса, Дирекция информационных технологий, банк «ФК Открытие»;
Оксана Леонова, директор департамента развития продуктов блока развития малого бизнеса, банк «ФК Открытие»;
Андрей Давыдов, начальник управления автоматизации банковской деятельности, Росэнергобанк;
Илья Титов, управляющий директор, Модульбанк;
Максим Козлов, генеральный директор, «Фабрика Юзабилити»;
Никита Иванов, предприниматель, инвестор, основатель и технический директор компании GridGain.
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