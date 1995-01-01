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Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017»

В 2015 г. количество кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, сократилось с 834 до 733. В 2016 г. процесс сокращения числа банков получил продолжение. Одновременно ухудшилось качество их кредитных портфелей.

Негативная динамика также наблюдается в отношении суммарных банковских активов. В тоже время свои плоды приносят шаги, направленные на оздоровление финансового сектора, предпринятые регулятором и представителями банковской отрасли. Сегодня российская банковская отрасль доказала, что имеет достаточный запас прочности, и серьезных потрясений на финансовом рынке в ближайшее время ожидать не стоит.

Вопросы к обсуждению:

  • Нужны ли банкам инновации в кризис?
  • Каковы итоги 2016 г. для сегмента ИТ в финансовом секторе?
  • Какие ИТ-проекты оказались наиболее востребованными?
  • Как прошедшие в банках сокращения сказались на рынке ИТ-специалистов?
  • Насколько эффективно использование аутсорсинга и облачных технологий?
  • Как повысить конкурентоспособность банка с помощью ИТ?
  • Какое влияние на автоматизацию банков оказывают требования регулятора?
  • Готовы ли банки уходить в онлайн?
  • Насколько востребованы российские аналоги западных решений в финансовом секторе?
  • Каким будет рынок ИТ в финансовом секторе в 2017 г.?
  • Какие технологии до сих пор остаются для российских банков технологиями будущего?

Подтвердили выступления:
Денис Музычкин, заместитель председателя правления, ЯР-Банк;
Михаил Мирошниченко, директор по информационным технологиям, ЯР-Банк;
Екатерина Фроловичева, начальник центра технологических инноваций ПАО Сбербанк;
Алексей Лобачев, директор департамента информационных технологий, НПФ «Благосостояние»;
Игорь Густомясов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам, «Сбербанк-Технологии»;
Евгений Поляков, директор по электронному бизнесу УК «Альфа-Капитал»;
Вячеслав Бутыркин, директор центра развития АСУБП, «Сбербанк-Технологии»;
Алексей Зарьянов, директор направления по развитию малого бизнеса, Дирекция информационных технологий, банк «ФК Открытие»;
Оксана Леонова, директор департамента развития продуктов блока развития малого бизнеса, банк «ФК Открытие»;
Андрей Давыдов, начальник управления автоматизации банковской деятельности, Росэнергобанк;
Илья Титов, управляющий директор, Модульбанк;
Максим Козлов, генеральный директор, «Фабрика Юзабилити»;
Никита Иванов, предприниматель, инвестор, основатель и технический директор компании GridGain.

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