Конференция CNews: «Рынок BI 2017»

CNews Conferences приглашает принять участие в конференции «Рынок BI 2017» представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директоров и пользователей BI-инструментов из различных секторов бизнеса.

Вопросы к обсуждению:

Каковы основные тенденции мирового рынка BI?

В чем особенности российского рынка BI?

Какие возможности BI наиболее востребованы предприятиями различных секторов экономики?

Насколько российские разработчики могут конкурировать с мировыми вендорами?

Каковы основные сложности внедрения BI на предприятиях?

Каких бизнес-преобразований требует внедрение таких решений?

Какое влияние на развитие рынка BI оказывают мобильность и большие данные?

Какие новые возможности предоставляют BI-решения бизнесу?

Каковы ключевые показатели эффективности BI?

Какие наиболее интересные проекты в этой сфере были реализованы в последнее время?

Подтвердили участие в мероприятии:

Борис Михалин, начальник отдела бизнес-аналитики, INCITY («Модный континент»);

Григорий Волис, директор по развитию, аналитике и методологии розничного бизнеса, ВСК;

Зумрат Мурадова, Business analyst | Project Manager, Shell Neft;

Сергей Дьяконенко, начальник отдела аналитических систем, «Каркаде»;

Денис Крылов, бизнес-аналитик, «Инфосистемы Джет»;

Григорий Волис, директор по развитию, аналитике и методологии розничного бизнеса, ВСК;

Вячеслав Колчин, заместитель генерального директора по развитию, УК «ФДР»;

Роман Раевский, генеральный директор компании «Полиматика Рус», главный конструктор системы «Полиматика»;

Григорий Болотин, директор по финансам, концерн «Тракторные заводы»;

Алексей Попов, руководитель отдела поддержки информационных систем, Bauer Media Group Россия;

Муза Монамс, исполнительный директор, Bauer Media Group Россия;

Петр Борисов, руководитель направления Big Data;

Анастасия Григорьева, менеджер по аналитике программы лояльности отдел аналитики и развития, X5 Retail Group;

Юрий Селиванов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам, «Сбербанк-Технологии»;

Борис Рутман, начальник отдела, Московский кредитный банк.

По дополнительным вопросам просим обращаться: +7 (495) 363-11-11 доб. 1230, Крысина Ольга, events@cnews.ru.