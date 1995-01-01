Business Process Management (BPM) по праву можно считать одной из самых технологичных управленческих дисциплин и точно самой «богатой» по способам реализации.
Но на сегодняшний день ясно одно – в эпоху цифровой трансформации технологии BPMS получают новый импульс и становятся источником получения дополнительных конкурентных преимуществ, а в некоторых случаях – средством выживания для бизнеса.
Влияние нынешнего экономического кризиса проявляется, в частности, в том, что организации в качестве цели описания бизнес-процессов чаще отмечают их оптимизацию.
В сложных экономических условиях компании вынуждены больше думать об операционной эффективности. Обращает на себя внимание заметное продвижение на российском рынке систем класса BPMS, созданных специально для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Их продвижению способствуют крупные и успешные проекты по внедрению BPMS-систем.
На конференции будут подняты актуальные темы для обсуждения в условиях нынешнего развития.Ключевые темы мероприятия:
Для кого эта конференция:
Конференция будет интересна, как начинающим специалистам, так и экспертам в области бизнес-архитектур и бизнес-процессов, топ-менеджерам и собственникам, заинтересованным в развитии компаний на основе системного подхода.
Своим опытом и знаниями готовы делиться:
Андрей Коптелов, директор департамента по оптимизации бизнес-процессов, «Холдинг Синегрия»;
Алексей Трефилов, исполнительный директор ELMA;
Владимир Репин, руководитель проекта FineXpert;
Максим Смирнов, независимый эксперт;
Сергей Пестов, директор по развитию, «Мебель братьев Баженовых»;
Константин Мосягин, директор по информационным технологиям и системам, Vesta trading.
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
Дополнительную информацию можно получить по e-mail: events@cnews.ru.