Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис»

Сегодня в большинстве крупных российских торговых предприятий уже созданы и эксплуатируются отказоустойчивые серверные системы, имеются надежные и дублированные каналы связи, функциональное программное обеспечение и консалтинговые команды, готовые к его внедрению. В текущей экономической ситуации преимущество получают операционно-эффективные торговые сети, которые имеют возможность не просто выживать, но и развиваться.

Ритейлеры отказываются от долгосрочных ИТ-проектов, но продолжают инвестировать в небольшие решения, способные принести пользу уже завтра. Среди них бизнес-аналитика, облака, мобильные технологии, программы лояльности, управление логистикой, ассортиментом и ценообразованием, оптимизация уже имеющейся ИТ-инфраструктуры.

Одним из способов повышения операционной эффективности торговых сетей является проведение маркетинговых акций. Сегодня ритейлеры стремятся влиять на них путем формирования наиболее выгодных предложений для различных групп покупателей.

Важной статьей ИТ-расходов является обеспечение соответствия новым законодательным требованиям, таким как вступившие в силу в 2016 г. поправки в 54-ФЗ, предусматривающие передачу в электронном виде в ФНС информации о расчетах торговой сети с покупателями.

Вопросы к обсуждению:

Как развивался ИТ в ритейле в 2016 г.?

Какое влияние на его развитие оказали законодательные изменения в этой сфере?

Какие ИТ-проекты были наиболее востребованы ритейлерами?

Какие задачи приходится решать ИТ-департаментам торговых предприятий?

Актуально ли импортозамещение для ритейла?

Какие крупные ИТ-проекты были реализованы в ритейле в 2016 г.?

Как развивается концепция омниканального ритейла?

Каковы результаты российского рынка интернет-торговли в 2016 г.?

Смогут ли российские интернет-магазины противостоять экспансии зарубежных онлайн-ритейлеров?

Каким будет 2017 г. для российского ритейла?

Эти и другие вопросы будут рассмотрены 13 апреля 2017 г. на мероприятии «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис».

Приглашены к выступлению:

Александр Гальперин, руководитель департамента ИТ, Fashion Retail Group;

Александр Спиридонов, руководитель ИТ поддержки, Adidas;

Сергей Спевак, советник президента компании «Снежная Королева» по вопросам ИТ;

Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;

Борис Агатов, генеральный директор, Project Line;

Евгения Лапина, руководитель проектного направления, «М.Видео»;

Константин Пешехонов, руководитель департамента бизнес-анализа и внедрения бизнес-приложений, HOFF;

Галина Лобова, заместитель директора департамента, «Спортмастер»;

Александр Голубев, CIO, «Табер Трейд»;

Алексей Чернухин, ИТ директор, «Пет Ритейл»;

Александр Водяницкий, ИТ Manager, Quiksilver Russia;

Иван Говорухин, ИТ директор по инфаструктуре, «Глория Джинс»;

Андрей Джанбаев, директор по архитектуре, X5 Retail Group;

Дмитрий Захаров, советник по ИТ генерального директора, АО «Столичные аптеки» ;

Олег Шнайдер, руководитель ИТ отдела, «Четыре лапы»;

Никита Соловьев, ИT директор, «Фреш Маркет»;

Владимир Николаев, заместитель директора УРИС, «Дикси»;

Максим Шарапов, директор по развитию ИС, «Бургер Кинг»;

Максим Шабалин, директор ИТ отдела, «Респект»;

Алексей Стромилов, руководитель направления интеграции, Inventive Retail Group;

Михаил Ясаков, CIO, ювелирная сеть 585GOLD;

Евгений Шляпин, CIO, Mascotte;

Александр Юдин, руководитель департамента Управления Проектами, METRO Cash&Carry;

Максим Коньков, руководитель ИТ отдела, «Mr. Сумкин»;

Петр Асратян, директор программ по модернизации информационных систем, «Леруа мерлен»;

Сергей Адмиральский, директор по ИТ, «Адамас»;

Максим Королев, директор по ИТ, Spar International;

Кирилл Митюшкин, директор по ИТ, «Эконика»;

Никита Добрынин, коммерческий директор, Ozon.ru;

Олег Костин, CIO, МТС;

Тимур Мальцев, ИТ директор, Zenden;

Алексей Ходов, генеральный директор, Yarmina;

Татьяна Круглова, коммерческий директор, «Clarins Group Россия»;

Дмитрий Кондратов, директор департамента ИТ, «ЭРГО Русь»;

Мариетта Азарян, управляющий партнер «Аврора Трейд» и основатель бренда Dan Maralex.

Дополнительная информация доступна на сайте.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По вопросам участия обращайтесь к Слюсар Ирине, менеджеру проектов CNews. тел. +7 (495) 363 11 11 доб. 1252 e-mail: ISlyusar@rbc.ru.