Все больше внимания уделяется обеспечению информационной безопасности. Набирает популярность импортозамещение. Все более востребована госсектором виртуализация как инфраструктуры, так и приложений. Реформирование органов государственной власти, в частности, создание Федеральной службы войск национальной гвардии, упразднение ФМС России и Росграницы, объединение Росфиннадзора и Федерального казначейства, предполагают перераспределение исполняемых ими ранее функций и внесение соответствующих изменений в информационные системы ведомств.
Основные темы мероприятия:
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в на конференции «ИКТ в госсекторе 2017».
Среди докладчиков и участников:
Максут Шадаев, заместитель председателя Правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов;
Юрий Бутенко, заместитель начальника Управления - начальник отдела информационных технологий Федеральной службы по аккредитации;
Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России;
Алексей Чукарин, генеральный директор, ГБУ Информационный город;
Дмитрий Разумовский, министр экономического развития Калужской области;
Анатолий Дюбанов, член Правительства Новосибирской области – руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;
Илья Веригин, руководитель направления аналитики и работы с госсектором, Корпорация ЭЛАР;
Роман Дзвинко, исполнительный директор, НПЦ БизнесАвтоматика;
Денис Соловьев, и.о.начальника управления информационных технологий, Администрация города Перми ;
Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования Российской Федерации;
Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия;
Максим Степанов, заместитель начальника отдела, Федеральное казначейство;
Владимир Казеко, начальник отдела информационных технологий, Россельхознадзор;
Юрий Парфенов, начальник отдела развития систем идентификации личности Департамента реализации стратегических проектов, Минкомсвязь России;
Федор Цариковский, директор, ИТЦ ФАС РОССИИ;
Николай Земской, заместитель начальника управления ИТ, Управление информационных технологий администрации Тамбовской области;
Константин Кошечкин, начальник управления информатизации, ФГБУ НЦЭСМП МЗРФ;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО-ЮГРА.
Приглашены для выступления:
Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Михаил Евраев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Владимир Авербах, директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России;
Сергей Гуральников, заместитель руководителя Федерального казначейства;
Олег Фомичев, заместитель министра экономического развития;
Андрей Никуличев, председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области ;
Артем Ермолаев, руководитель ДИТ города Москвы;
Сергей Власов, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Юрий Нечепоренко, заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
Сергей Кучин, министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;
Станислав Казарин, заместитель председателя Правительства Самарской области;
Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ госструктур.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.