В 2015 г. количество кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, сократилось с 834 до 733. В 2016 г. процесс сокращения числа банков получил продолжение. Одновременно ухудшилось качество их кредитных портфелей.
Негативная динамика также наблюдается в отношении суммарных банковских активов. В тоже время свои плоды приносят шаги, направленные на оздоровление финансового сектора, предпринятые регулятором и представителями банковской отрасли.
Сегодня российская банковская отрасль доказала, что имеет достаточный запас прочности, и серьезных потрясений на финансовом рынке в ближайшее время ожидать не стоит.
До конференции остается менее недели. Успейте подать заявку.
На мероприятии будут обсуждаться следующие вопросы:
Среди докладчиков и участников конференции:
Максим Белоусов, заместитель председателя правления банка «Уралсиб»;
Алексей Лобачев, директор департамента информационных технологий, НПФ «Благосостояние»;
Игорь Густомясов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам «Сбертех»;
Екатерина Фроловичева, начальник центра технологических инноваций Сбербанк ;
Денис Музычкин, заместитель председателя правления, КБ «ЯР-Банк»;
Михаил Мирошниченко, директор по информационным технологиям, КБ «ЯР-Банк»;
Алексей Зарьянов, директор направления по развитию малого бизнеса, дирекция информационных технологий, банк «ФК Открытие»;
Оксана Леонова, директор департамента развития продуктов блока развития малого бизнеса, банк «ФК Открытие»;
Евгений Поляков, директор по электронному бизнесу УК «Альфа-Капитал»;
Вячеслав Бутыркин, директор центра развития автоматизированных систем управления бизнес-процессами, «Сбертех»;
Андрей Давыдов, начальник управления автоматизации банковской деятельности, Росэнергобанк;
Илья Титов, управляющий директор, Модульбанк;
Максим Козлов, генеральный директор, «Фабрика Юзабилити»;
Даниил Мизун, директор по информационным технологиям, «Домашние деньги»;
Михаил Кузнецов, директор по продажам компании GridGain, Russia/CIS;
Алим Каранашев, начальник отдела информационной безопасности, АБ "АСПЕКТ";
Дмитрий Поляков, начальник управления ИТ-операций и инфраструктуры Touch Bank;
Игорь Хомков, глава представительства Россия, Белoруссия,Казахстан, Dynatrace;
Павел Андрианов, директор департамента развития информационных технологий Национального расчетного депозитария;
Леонид Майзенберг, архитектор в представительстве Citrix в России и странах СНГ;
Андрей Комаровский, Региональный менеджер Dell Wyse;
Дмитрий Соловьев, технический директор Stack Group;
Александр Шаман, технический директор, «Системы искусственного интеллекта».
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