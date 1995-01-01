Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку

В 2015 г. количество кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, сократилось с 834 до 733. В 2016 г. процесс сокращения числа банков получил продолжение. Одновременно ухудшилось качество их кредитных портфелей.

Негативная динамика также наблюдается в отношении суммарных банковских активов. В тоже время свои плоды приносят шаги, направленные на оздоровление финансового сектора, предпринятые регулятором и представителями банковской отрасли.

Сегодня российская банковская отрасль доказала, что имеет достаточный запас прочности, и серьезных потрясений на финансовом рынке в ближайшее время ожидать не стоит.

До конференции остается менее недели. Успейте подать заявку.

На мероприятии будут обсуждаться следующие вопросы:

Нужны ли банкам инновации в кризис?

Каковы итоги 2016 г. для сегмента ИТ в финансовом секторе?

Какие ИТ-проекты оказались наиболее востребованными?

Как прошедшие в банках сокращения сказались на рынке ИТ-специалистов?

Насколько эффективно использование аутсорсинга и облачных технологий?

Как повысить конкурентоспособность банка с помощью ИТ?

Какое влияние на автоматизацию банков оказывают требования регулятора?

Готовы ли банки уходить в онлайн?

Насколько востребованы российские аналоги западных решений в финансовом секторе?

Каким будет рынок ИТ в финансовом секторе в 2017 г.?

Какие технологии до сих пор остаются для российских банков технологиями будущего?

Среди докладчиков и участников конференции:

Максим Белоусов, заместитель председателя правления банка «Уралсиб»;

Алексей Лобачев, директор департамента информационных технологий, НПФ «Благосостояние»;

Игорь Густомясов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам «Сбертех»;

Екатерина Фроловичева, начальник центра технологических инноваций Сбербанк ;

Денис Музычкин, заместитель председателя правления, КБ «ЯР-Банк»;

Михаил Мирошниченко, директор по информационным технологиям, КБ «ЯР-Банк»;

Алексей Зарьянов, директор направления по развитию малого бизнеса, дирекция информационных технологий, банк «ФК Открытие»;

Оксана Леонова, директор департамента развития продуктов блока развития малого бизнеса, банк «ФК Открытие»;

Евгений Поляков, директор по электронному бизнесу УК «Альфа-Капитал»;

Вячеслав Бутыркин, директор центра развития автоматизированных систем управления бизнес-процессами, «Сбертех»;

Андрей Давыдов, начальник управления автоматизации банковской деятельности, Росэнергобанк;

Илья Титов, управляющий директор, Модульбанк;

Максим Козлов, генеральный директор, «Фабрика Юзабилити»;

Даниил Мизун, директор по информационным технологиям, «Домашние деньги»;

Михаил Кузнецов, директор по продажам компании GridGain, Russia/CIS;

Алим Каранашев, начальник отдела информационной безопасности, АБ "АСПЕКТ";

Дмитрий Поляков, начальник управления ИТ-операций и инфраструктуры Touch Bank;

Игорь Хомков, глава представительства Россия, Белoруссия,Казахстан, Dynatrace;

Павел Андрианов, директор департамента развития информационных технологий Национального расчетного депозитария;

Леонид Майзенберг, архитектор в представительстве Citrix в России и странах СНГ;

Андрей Комаровский, Региональный менеджер Dell Wyse;

Дмитрий Соловьев, технический директор Stack Group;

Александр Шаман, технический директор, «Системы искусственного интеллекта».

Более подробное описание и регистрация доступны по ссылке.