ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»

По мнению экспертов, рост госрасходов на ИТ будет являться ключевым стимулом развития экономики, как минимум, на ближайшие три года. Уже сегодня стартовал целый ряд масштабных государственных проектов, таких как создание Государственного регистра населения (ГРН), Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), Федерального реестра инвалидов (ФРИ), Единого государственного реестра ЗАГС, ГИС «Контингент», Единой информационной системы в сфере систематизации и кодирования информации (ГИС ЕИС СКИ), МФЦ для бизнеса, ГИС «Электронный бюджет». Их развитие будет продолжено в ближайшие годы.

Все больше внимания уделяется обеспечению информационной безопасности. Набирает популярность импортозамещение. Все более востребована госсектором виртуализация как инфраструктуры, так и приложений.

Реформирование органов государственной власти, в частности, создание Федеральной службы войск национальной гвардии, упразднение ФМС России и Росграницы, объединение Росфиннадзора и Федерального казначейства, предполагают перераспределение исполняемых ими ранее функций и внесение соответствующих изменений в информационные системы ведомств.

Основные темы мероприятия:



Как развивался рынок ИКТ в госсекторе в 2016 г.?

Как изменился подход к формированию ИТ-бюджетов в госсекторе?

Какие государственные проекты продолжали реализовываться?

Какова роль государственных ИТ-затрат в развитии российского рынка ИКТ?

На решение каких задач направлены региональные ИТ-бюджеты?

Как развивается импортозамещение в госсекторе?

Какие меры по обеспечению кибербезопасности госведомств наиболее актуальны?

Какие госинициативы оказывают влияние на развитие ИКТ в госсекторе?

Как будет развиваться рынок ИТ в госсекторе в 2017-18 г.?

Какие законодательные изменения в сфере ИКТ могут появиться в ближайшее время?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции

Среди докладчиков и участников:

Максут Шадаев, заместитель председателя правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов;

Юрий Бутенко, заместитель начальника Управления - начальник отдела информационных технологий Федеральной службы по аккредитации;

Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России»;

Алексей Чукарин, генеральный директор, ГБУ «Информационный город»;

Дмитрий Разумовский, министр экономического развития Калужской области;

Анатолий Дюбанов, член правительства Новосибирской области – руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

Илья Веригин, руководитель направления аналитики и работы с госсектором, «Корпорация ЭЛАР»;

Роман Дзвинко, исполнительный директор, НПЦ «БизнесАвтоматика»;

Денис Соловьев, и.о.начальника управления информационных технологий, Администрация города Перми ;

Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России;

Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия;

Максим Степанов, заместитель начальника отдела, Федеральное казначейство;

Владимир Казеко, начальник отдела информационных технологий, Россельхознадзор;

Юрий Парфенов, начальник отдела развития систем идентификации личности Департамента реализации стратегических проектов, Минкомсвязи России;

Федор Цариковский, директор ИТЦ ФАС РОССИИ;

Николай Земской, заместитель начальника управления ИТ, Управление информационных технологий администрации Тамбовской области;

Константин Кошечкин, начальник управления информатизации, ФГБУ НЦЭСМП МЗРФ;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО-ЮГРА;

Анастасия Ложникова, менеджер проектов, «СКБ Контур»;

Евгений Фенюшин, директор по развитию продуктов «МойОфис» для бизнес-сегмента, «Новые облачные технологии»;

Денис Солодовников, заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;

Михаил Городилов, директор Департамента информатизации и связи Ярославской области.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.