Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»

По мнению экспертов, рост госрасходов на ИТ будет являться ключевым стимулом развития экономики как минимум на ближайшие три года. Уже сегодня стартовал целый ряд масштабных государственных проектов, таких как создание Государственного регистра населения (ГРН), Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), Федерального реестра инвалидов (ФРИ), Единого государственного реестра ЗАГС, ГИС «Контингент», Единой информационной системы в сфере систематизации и кодирования информации (ГИС ЕИС СКИ), МФЦ для бизнеса, ГИС «Электронный бюджет». Их развитие будет продолжено в ближайшие годы.

Все больше внимания уделяется обеспечению информационной безопасности. Набирает популярность импортозамещение. Все более востребована госсектором виртуализация как инфраструктуры, так и приложений. Реформирование органов государственной власти, в частности, создание Федеральной службы войск национальной гвардии, упразднение ФМС России и Росграницы, объединение Росфиннадзора и Федерального казначейства, предполагают перераспределение исполняемых ими ранее функций и внесение соответствующих изменений в информационные системы ведомств.

Основные темы мероприятия:

Как развивался рынок ИКТ в госсекторе в 2016 г.?

Как изменился подход к формированию ИТ-бюджетов в госсекторе?

Какие государственные проекты продолжали реализовываться?

Какова роль государственных ИТ-затрат в развитии российского рынка ИКТ?

На решение каких задач направлены региональные ИТ-бюджеты?

Как развивается импортозамещение в госсекторе?

Какие меры по обеспечению кибербезопасности госведомств наиболее актуальны?

Какие госинициативы оказывают влияние на развитие ИКТ в госсекторе?

Как будет развиваться рынок ИТ в госсекторе в 2017-18 г.?

Какие законодательные изменения в сфере ИКТ могут появиться в ближайшее время?

Темы докладов Рубен Энфиаджян, начальник Департамента управления автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда Тема доклада: «Новая информационная платформа ПФР как основа для единого информационного пространства социальных институтов России» Максут Шадаев, заместитель председателя правительства — министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Тема доклада: «Цифровой регион — что нового?» Наталья Звягина, начальник управления ИТ Федеральной службы судебных приставов Тема доклада: «ИТ-проекты ФССП России в 2017—2018 гг.» Юрий Бутенко, заместитель начальника управления — начальник отдела ИТ Федеральной службы по аккредитации Тема доклада: «ФГИС Росаккредитации: перезагрузка» Анатолий Дюбанов, член правительства Новосибирской области — руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Тема доклада: «Приоритеты Новосибирской области по направлению развития информационных технологий в 2017 г.» Герман Лопаткин, министр ИТ и связи Ростовской области Тема доклада: «Опыт Ростовской области в реализации ИТ-проектов» Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ «Центр крови» ФМБА России Тема доклада: «Единое информационное пространство Службы крови России» Роман Дзвинко, исполнительный директор НПЦ «Бизнес-автоматика» Тема доклада: «Современные тенденции развития ИТ в госсекторе. Платформа "Визари" как решение актуальных задач отрасли» Анастасия Ложникова, менеджер проектов СКБ «Контур» Тема доклада: «Создание единых информационно-коммуникационных пространств в системе государственной гражданской службы в субъектах РФ» Илья Веригин, руководитель направления аналитики и работы с госсектором корпорации «Элар» Тема доклада: «Конфиденциальные документы и большие объемы данных: услуги и технологии наполнения ГИС» Сергей Кузнецов, коммерческий директор ЦЗИ ГК «Конфидент» Тема доклада: «Взгляд российского разработчика на рынок ИБ в государственном секторе» Никита Шаблыков, директор по продажам Promt Тема доклада: «Как лингвистические технологии позволяют бороться с терроризмом и оптимизировать патентную деятельность» Евгений Фенюшин, директор по развитию продуктов «Мой офис» для бизнес-сегмента в компании «Новые облачные технологии» Тема доклада: «Возможные стратегии импортозамещения ПО» Алексей Фоменко, директор по развитию регионального бизнеса «РТ лабс» Тема доклада: «Мультирегиональность ЕПГУ».

Среди участников: Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия Максим Степанов, заместитель начальника отдела Федерального казначейства Владимир Казеко, начальник отдела ИТ Россельхознадзора Юрий Парфенов, начальник отдела развития систем идентификации личности департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Федор Цариковский, директор ИТЦ ФАС Николай Земской, заместитель начальника управления ИТ управления ИТ администрации Тамбовской области Константин Кошечкин, начальник управления информатизации ФГБУ НЦЭСМП МЗРФ Павел Ципорин, директор департамента ИТ Хмао — Югра Денис Солодовников, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Михаил Городилов, директор департамента информатизации и связи Ярославской области Илья Красильников, директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Владимир Майоров, начальник управления информационной безопасности и технической защиты информации комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ госструктур. Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету. По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции