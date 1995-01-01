Российская транспортная отрасль характеризуется сразу несколькими сценариями развития. В области авиасообщения реализуется крупная инвестиционная программа, связанная с подготовкой к чемпионату мира по футболу. На железнодорожном транспорте готовится ряд беспрецедентных проектов по строительству путей сообщения нового поколения.
В то же время автотранспортная инфраструктура переживает не лучшие времена – объемы строительства новых дорог сокращаются. Переломить ситуацию призвана система «Платон». Все перечисленные сценарии предполагают активное использование ИТ.Подтвердили выступление:
Михаил Граблев, директор по IT логистической компании «ПЭК»;
Тема: Какие ИТ-направления наиболее востребованы отраслью сегодня?.
Артур Мурадян, исполнительный директор, TRAFT;
Тема: Интеллектуальные транспортные системы в 2017 году: успешный российский и зарубежный опыт.
Борис Новак, директор департамента ИТ, АО «ОТЛК»;
Тема: Роль ИТ в сокращении транспортных расходов.
Кирилл Власов, генеральный директор, STS Logistics;
Тема: Инновации в логистике: практика компаний.
Михаил Попов, CEO, ТК КИТ;
Тема: Цифровая трансформация логистического бизнеса.
Александр Фридман, член правления, Atlas Logistics;
Тема: Scrum планирование. Адаптация и внедрение Scrum в логистической компании.
Дмитрий Малахов, руководитель отдела программного обеспечения . Modul Co Ltd;
Тема: Обмен данными с контрагентами как способ снижения трудоемкости у логистического оператора.
Дискуссия:
Андрей Корнеев, заместитель директора по информатизации АО «РЖД Логистика»;
Сергей Шилов, директор по информационным технологиям в странах СНГ и Балтии, GEFCO Russia;
Дмитрий Малахов, руководитель отдела программного обеспечения Modul Co Ltd;
Александр Фридман, член правления, Atlas Logistics;
Михаил Козырев, ИТ-директор, Itella Россия;
Константин Старовойтов, ИТ-директор, Алиди;
Кирилл Власов, генеральный директор, STS Logistics;
Артур Мурадян, исполнительный директор, TRAFT;
Борис Новак, директор департамента ИТ, АО «ОТЛК»;
Михаил Граблев, ИТ-директор, «ПЭК»;
Михаил Попов, CEO, ТК КИТ.
Основные темы к обсуждению:
По вопросам участия обращайтесь: Дарья Ермолаева, руководитель деловой программы TransRussia/TransLogistica. E-mail: Daria.Ermolaeva@ite-russia.ru.