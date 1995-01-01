Конференция CNews. «ИТ-решения на транспорте и в логистике»

Российская транспортная отрасль характеризуется сразу несколькими сценариями развития. В области авиасообщения реализуется крупная инвестиционная программа, связанная с подготовкой к чемпионату мира по футболу. На железнодорожном транспорте готовится ряд беспрецедентных проектов по строительству путей сообщения нового поколения.

В то же время автотранспортная инфраструктура переживает не лучшие времена – объемы строительства новых дорог сокращаются. Переломить ситуацию призвана система «Платон». Все перечисленные сценарии предполагают активное использование ИТ.