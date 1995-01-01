Бесплатный вебинар «Ланит» и CNews: Как снизить затраты на электронный документооборот
Основные вопросы мероприятия:
- Для каких организаций и когда актуально создание общего центра обслуживания?
- Как ОЦО способствует экономии на издержках?
- Что из себя представляет процесс перехода на ОЦО?
- С какими рисками можно столкнуться при переходе на ОЦО?
Спикеры мероприятия:
Антон Ваганов
, заместитель директора департамента систем управления документами, «Ланит»;
Любовь Мосиенко
, старший менеджер по продажам, компания ABBYY.
Обычно в организации с филиалами или дочерними предприятиями бухгалтерский учет ведется самостоятельно в каждом удаленном подразделении, а это значит, что:
- Растут затраты на квалифицированный персонал в филиалах, который дублирует обязанности сотрудников в головном подразделении, и зачастую загружен полностью только в период проверок и подачи отчетности;
- Оригиналы документов теряются при передаче в головное подразделение, что грозит штрафами и пенями при несоблюдении требований проверяющих органов;
- Допускаются ошибки в документах из-за отсутствия унифицированных подходов к работе с документами, что грозит финансовыми потерями в случае разногласий с контрагентами при исполнении обязательств по договорам.
Реализация проекта Объединенного центра обслуживания (ОЦО) позволит повысить скорость обработки документов, сократить количество ошибок в документах и в результате снизить расходы на хранение и обработку документов до 30% за счет того, что:
- ОЦО размещается в экономически выгодном регионе (учитывая стоимость аренды, стоимость необходимых специалистов на рынке труда и т.д.);
- Основные действия с документами проводит штат квалифицированных специалистов непосредственно в ОЦО;
- Сотрудники в филиале осуществляют минимальные действия с документом, например, сканируют и отправляют в ОЦО;
- Внедряются технологии (например, электронная подпись) и разрабатываются регламенты, которые позволяют отказаться от пересылки бумажных документов.
На вебинаре будут рассмотрены практические примеры внедрения внутреннего и внешнего ЭДО в ОЦО из опыта специалистов департамента систем управления документами.
Регистрация на вебинар доступна по ссылке.
Участие бесплатное.
По дополнительным вопросам просим обращаться: +7 (495) 363-11-11 доб. 1230, Ольга Февралёва, okrysina@cnews.ru.