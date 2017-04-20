CNews приглашает на круглый стол «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы»

Сфера электронных госуслуг активно развивается, что порождает новые проблемы, которые нужно решать на уровне государства. Часть серьезных вопросов связана с функционированием института аккредитованных удостоверяющих центров и использованием квалифицированной электронной подписи.

Проект изменений в закон «Об электронной подписи», предложенный Минкомсвязи, был очень неоднозначно воспринят представителями экспертного сообщества, крупнейшими операторами и потребителями электронных услуг. Все стороны согласны с необходимостью законодательных изменений в этой сфере, но как и какими методами решать накопившиеся проблемы? Насколько необходимо принятие революционных мер?

CNews совместно с Ассоциацией разработчиков и операторов систем электронных услуг (РОСЭУ) предлагает обсудить эти и другие актуальные вопросы в ходе круглого стола «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы», в ходе которого эксперты отрасли вместе с крупными потребителями электронных услуг и представителями государственных структур оценят текущую ситуацию на рынке и возможные угрозы, которые неизбежно возникнут в случае принятия предлагаемых поправок к закону «Об электронной подписи». Будут высказаны предложения по изменению существующей ситуации, нормативному регулированию и устранению существующих проблем.

Цель мероприятия — совместно, с разных позиций, обсудить пути решения существующих проблем и выработать конкретные предложения, которые позволят:

решить проблемы, озвученные государством

не разрушить текущие, эффективно работающие, элементы системы

минимально задействовать ресурсы федерального бюджета или в принципе избежать трат

придать новый импульс развитию сферы электронных услуг в России.