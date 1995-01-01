Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты»

Согласно данным опроса Vodafone, проведенного среди более чем 1000 руководителей предприятий из различных сфер (ритейла, промышленности, энергетики, машиностроения и пр), 28% их них уже используют интернет вещей (IoT). 35% собираются внедрить подобные проекты в течение года. Компании, которые уже используют технологию интернета вещей, тратят на нее примерно 24% ИТ-бюджета. 63% опрошенных заявили, что видят значительное увеличение возврата инвестиций при внедрении IoT. Каждый четвертый использующий IoT имеет более 100 устройств, подключенных к интернету вещей. Каждый десятый уже имеет более 10 000 подключенных устройств.

Интернет вещей можно кратко описать как увеличение количества устройств, взаимодействующих не только с пользователями, но и друг с другом. Чаще всего понятие интернета вещей неразрывно связано с умными домами, умным транспортом, умными предприятиями. Появляются первые архитектурные концепции, включающие облачные системы анализа и хранения данных. По данным консалтинговой компании Accenture, к 2030 г. технологии промышленного интернета вещей увеличат 20 крупнейших экономик мира на 1,5%, а его вклад в мировое производство к 2030 г. составит около $14,2 трлн.

Эти и другие вопросы будут рассмотрены на мероприятии «Интернет вещей 2017: новые горизонты».

Вопросы к обсуждению:

Как развивается мировой рынок интернета вещей?

Какие значимые проекты появились на нем в 2016 г.?

Как развивался российский рынок интернета вещей в 2016 г.?

В каких отраслях наиболее активно используется интернет вещей?

Какие значимые проекты появились в этой области в последние годы в России?

Удалось ли интернету вещей покорить российскую промышленность, транспорт и государственный сектор?

Какие сложности возникают в ходе проектов в области интернета вещей?

Какого результата можно добиться с помощью аналитики интернета вещей?

Каковы требования к системам хранения даннных?

Каковы перспективы развития интернета вещей в России в 2017 г.?

Подтвердили выступление:

Владимир Соловьев, руководитель департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве России;

Андрей Коптелов, департамент стандартизации бизнес-процессов, «Холдинг Синергия», вице-президент ABPMP Russia;

Яков Долмацкий, Head of ICS Cyber Security Department, Israel Ministry of Environmental Protection ;

Владимир Дрожжинов, председатель правления, АНО «Центр компетенции по электронному правительству»;

Сергей Воинов, руководитель направления IoT, электроника, системы хранения, обработки и передачи данных, кластер ИТ, «Сколково».

Приглашены к выступлению:

Александр Киляков, директор департамента ИТ, «РОСНО-МС»;

Кирилл Васильев, начальник отдела ИТ, НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова;

Мурад Аубекиров, IM Manager, Bristol-Myers Squibb;

Александр Бестаев, генеральный директор, «Аргус-ЦС»;

Юрий Сафронов, директор по ИТ, группа компаний «Медси»;

Дмитрий Якушкин, начальник отдела ИТ и связи, Мединцентр ГлавУпДК при МИД России;

Дмитрий Разумовский, министр, министерство развития информационного общества Калужской области;

Александр Новиков, ИТ-директор «Ситимаркет»;

Сергей Агамян, директор по ИТ, «КоПИТАНИЯ»;

Николай Макеев, директор депратамента ИТ, ТК «Караван»;

Андрей Кузнецов, руководитель ИТ, «Дихаус»;

Владимир Шевлягин, директор по ИТ, «Терра Аури»;

Иван Аристов, заместитель генерального директора по ИТ, «Негус Экспо Интернэшнл»;

Дмитрий Наумов, директор по ИТ, МРСК «Сибири»;

Виктор Михалев, начальник Управления ИТ-архитектуры, «Роснефть»;

Дмитрий Малышев, директор по ИТ, «Русские Башни»;

и многие другие.

Полная информация о мероприятии доступна по ссылке.

Конференция будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По вопросам участия обращайтесь: тел. +7 (495) 363 11 11 доб. 1252 e-mail: mailto:ISlyusar@rbc.ru, Слюсар Ирина (менеджер проектов CNews, Росбизнесконсалтинг).