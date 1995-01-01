Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе»

Информационная безопасность – один из главных приоритетов финансового сектора. Банки и платежные системы всегда уделяли много внимания вопросам ИБ и даже в кризисные периоды не сокращали свои затраты на это направление. По оценкам PwC, мировые расходы финансового сектора на ИБ растут на 3-4% в год. Главной целью злоумышленников сегодня становятся не сами финансовые учреждения, а их клиенты.

Для усиления противодействия киберпреступности ЦБ РФ разработал рекомендации по обеспечению информационной безопасности, которые вступили в силу с 1 мая 2016 г. В отрасли сформировалось четкое понимание, что киберпреступления – это серьезная угроза, которую нельзя сводить к рядовой технологической проблеме. Финансовые учреждения опасаются утечек персональных данных пользователей и других конфиденциальных данных в результате успешного взлома сервисов на сетевом периметре. Кроме того, среди последствий киберпреступления для банков – репутационные и финансовые издержки.

Как развивался сегмент ИБ в финансовом секторе в 2016 г.?

Как изменилась модель угроз для банков в последнее время?

Какова динамика бюджета на ИБ в российских банках?

Как меняется спрос на ИБ со стороны банков?

Готовы ли банки передавать на аутсорсинг работы в сфере ИБ?

Насколько безопасен интернет-банк?

Как обеспечить безопасность мобильных приложений?

Как бороться с инсайдерами?

Какое влияние на рынок ИБ в банках оказал приход в Россию новых платежных систем?

Как развивается импортозамещение в сфере ИБ в российских банках?

Каким будет рынок ИБ для банков в 2017 г.?

Среди докладчиков и участников:

Андрей Алябьев, главный специалист отдела информационной безопасности, Глобэксбанк;

Анатолий Скородумов, заместитель директора – начальник управления по обеспечению информационной безопасности, Банк «Санкт-Петербург»;

Андрей Середа, начальник отдела ИБ, Алеф-Банк;

Алексей Свириденко, начальник управления ИБ, Интерпрогрессбанк;

Валентина Марченкова, руководитель проекта департамента информационных технологий, Собинбанк;

Антон Марков, руководитель направления службы комплексной безопасности Модульбанк;

Артём Чалый, ИТ-аудитор, «КИВИ Банк»;

Сергей Булгаков, главный специалист, «Почта Банк»;

Павел Назаров, заместитель начальника управления, МТС-Банк;

Вадим Жилин, начальник ДИТ, АКБ «Держава»;

Виктор Савушкин, заместитель директора ИТ-департамента, банк «Югра»;

Марк Емельянов, вице-президент, Райффайзенбанк;

Александр Черкасов, руководитель ИБ, ВСК.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.