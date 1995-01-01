Информационная безопасность – один из главных приоритетов финансового сектора. Банки и платежные системы всегда уделяли много внимания вопросам ИБ и даже в кризисные периоды не сокращали свои затраты на это направление.
По оценкам PwC, мировые расходы финансового сектора на ИБ растут на 3-4% в год. Главной целью злоумышленников сегодня становятся не сами финансовые учреждения, а их клиенты.
Для усиления противодействия киберпреступности ЦБ РФ разработал рекомендации по обеспечению информационной безопасности, которые вступили в силу с 1 мая 2016 г. В отрасли сформировалось четкое понимание, что киберпреступления – это серьезная угроза, которую нельзя сводить к рядовой технологической проблеме.
Финансовые учреждения опасаются утечек персональных данных пользователей и других конфиденциальных данных в результате успешного взлома сервисов на сетевом периметре. Кроме того, среди последствий киберпреступления для банков – репутационные и финансовые издержки.
Среди докладчиков и участников:
Иван Августон, директор ИТ-департамента, инвестиционная компания QBF;
Андрей Алябьев, главный специалист отдела информационной безопасности, Глобэксбанк;
Анатолий Скородумов, заместитель директора – начальник управления по обеспечению информационной безопасности, Банк «Санкт-Петербург»;
Андрей Середа, начальник отдела ИБ, Алеф-Банк;
Алексей Свириденко, начальник управления ИБ, Интерпрогрессбанк;
Валентина Марченкова, руководитель проекта департамента информационных технологий, Собинбанк;
Антон Марков, руководитель направления службы комплексной безопасности Модульбанк;
Артём Чалый, ИТ-аудитор, «КИВИ Банк»;
Павел Назаров, заместитель начальника управления, МТС-Банк;
Вадим Жилин, начальник ДИТ, АКБ «Держава»;
Виктор Савушкин, заместитель директора ИТ-департамента, банк «Югра»;
Марк Емельянов, вице-президент, Райффайзенбанк;
Александр Черкасов, руководитель ИБ, ВСК.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.