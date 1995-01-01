Тема развития дистанционного банковского обслуживания уже практически достигла своего пика, пришло время переходить на новый уровень и подвести некоторые итоги. На круглом столе CNews, который состоится 15 июня 2017 г,. своим опытом будут делиться представители ведущих банков России. Они расскажут, в какую сторону пора делать шаги, и на чем акцентируют внимание лидеры рынка.
Вопросы к обсуждению:
Саргис Атанесов, вице-президент, руководитель корпоративного интернет-банка управления развития ИС, Райффайзенбанк
Наталия Масарская, отдел развития электронного бизнеса, Райффайзенбанк
Константин Худяков, начальник управления, Кредит Европа банк
Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС банк
Алексей Свириденко, начальник управления информационной безопасности, Интерпрогрессбанк.
Более подробная информация и регистрация на сайте.
Для того чтобы подать заявку на участие, заполните анкетуПо дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363-11-11, доб. 1346,
e-mail: events@cnews.ru, Анастасия Соколова.