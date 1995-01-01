Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе»

Информационная безопасность — один из главных приоритетов финансового сектора. Банки и платежные системы всегда уделяли много внимания вопросам ИБ и даже в кризисные периоды не сокращали свои затраты на это направление.

По оценкам PwC, мировые расходы финансового сектора на ИБ растут на 3-4% в год. Главной целью злоумышленников сегодня становятся не сами финансовые учреждения, а их клиенты.

Для усиления противодействия киберпреступности ЦБ России разработал рекомендации по обеспечению информационной безопасности, которые вступили в силу с 1 мая 2016 г. В отрасли сформировалось четкое понимание, что киберпреступления — это серьезная угроза, которую нельзя сводить к рядовой технологической проблеме. Финансовые учреждения опасаются утечек персональных данных пользователей и других конфиденциальных данных в результате успешного взлома сервисов на сетевом периметре. Кроме того, среди последствий киберпреступления для банков — репутационные и финансовые издержки.

Как развивался сегмент ИБ в финансовом секторе в 2016 г.

Как изменилась модель угроз для банков в последнее время

Какова динамика бюджета на ИБ в российских банках

Как меняется спрос на ИБ со стороны банков

Готовы ли банки передавать на аутсорсинг работы в сфере ИБ

Насколько безопасен интернет-банк

Как обеспечить безопасность мобильных приложений

Как бороться с инсайдерами

Какое влияние на рынок ИБ в банках оказал приход в Россию новых платежных систем

Как развивается импортозамещение в сфере ИБ в российских банках

Каким будет рынок ИБ для банков в 2017 г.

Среди докладчиков и участников:

Андрей Бухтияров, ведущий разработчик, Совкомбанк

Александр Володин, начальник отдела стандартов, департамент безопасности, Сбербанк

Иван Августон, директор ИТ-департамента, инвестиционная компания QBF

Андрей Алябьев, главный специалист отдела информационной безопасности, Глобэксбанк

Андрей Середа, начальник отдела ИБ, Алеф-банк

Алексей Свириденко, начальник управления ИБ, Интерпрогрессбанк

Валентина Марченкова, руководитель проекта департамента информационных технологий, Собинбанк

Антон Марков, руководитель направления службы комплексной безопасности Модульбанк

Артем Чалый, ИТ-аудитор, Киви банк

Вадим Жилин, начальник ДИТ, АКБ Держава

Виктор Савушкин, заместитель директора ИТ-департамента, Банк Югра

Марк Емельянов, вице-президент, Райффайзенбанк

Александр Черкасов, руководитель ИБ, ВСК

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18 тыс. руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.