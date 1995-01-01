Как прокачать свой бизнес: Бесплатная онлайн-конференция Microsoft

15 июня в 10:00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция конференции Microsoft для малого и среднего бизнеса «Прокачай свой бизнес: Люди. Процессы. Технологии». Цель мероприятия — обмен новыми идеями и практическими подходами, которые можно применить в своей работе уже завтра.

В рамках конференции можно будет послушать выступления компаний малого и среднего бизнеса, добившихся значимых результатов на российском рынке, получить практические рекомендации от бизнес-лидеров, познакомиться с инструментами и технологиями для эффективного управления компанией, а также специальными предложениями от партнеров конференции.

Эксперты рынка вместе с участниками мероприятия рассмотрят то, с какими проблемами сегодня сталкивается бизнес на пути своего роста, как именно новейшие технологии меняют подход к ведению бизнеса, а также то, как преодолеть сложности в контексте трех тем: персонал, процессы, клиенты.

Свое участие подтвердили руководители и главные эксперты из таких компаний, как Альфа-банк, Group IB, банк «Точка», Ticketland, SuperJob, «Аскона», а также бизнес-консультант Ицхак Адизес.

Гендиректор компании «Аскона» Роман Ершов расскажет, как развивать бизнес в России с точки зрения построения технологий и коммуникаций с потребителем



К участию в мероприятии приглашаются владельцы малого и среднего бизнеса, руководители отдела ИТ, продаж, маркетинга и других направлений. Зарегистрироваться на онлайн-участие в конференции «Прокачай свой бизнес: Люди. Процессы. Технологии» можно бесплатно. Доступ к сайту и программе мероприятия предоставляется после регистрации.

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