Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру? Конференция CNews

Информационные технологии стали необходимым условием ведения бизнеса. Сегодня компания может скорее обойтись без офиса и даже без постоянного штата сотрудников, но не без информационной системы и доступа в интернет. И какой бы кризис ни случился, совсем отказаться от расходов на ИТ уже невозможно – это означало бы полную остановку бизнеса. Однако он научил ИТ-директоров соотносить расходы на ИТ с реальными потребностями бизнеса, объяснять, обосновывать и отстаивать свою позицию, потому что для акционеров и топ-менеджеров выгода от ИТ не всегда очевидна.

В условиях, когда шальные деньги закончились, встает вопрос об оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, чтобы одновременно обеспечить развитие бизнеса и удержаться в рамках бюджета.

Само понятие оптимизации может отличаться в зависимости от отраслевой специфики. Например, отделение банка не может работать в отсутствие связи с центральным офисом, а магазин розничной сети в принципе может торговать несколько дней и в автономном режиме. ИТ-индустрия сегодня предлагает множество различных подходов и технологий к решению одних и тех же задач, и универсального ответа, что будет оптимальным, просто не существует.

В целом, можно ориентироваться на следующие рекомендации: четко определить, что собираемся оптимизировать, изучить лучшие практики, выбрать горизонт оптимизации и масштабирования и действовать. И, самое главное, говоря об оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, не следует сводить все лишь к сокращению расходов. Важно учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе.

Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры?

Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»?

К каким показателям надо стремиться?

От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать?

Как выбрать наиболее эффективные методы оптимизации?

Существуют ли простые способы снижения ИТ-затрат?

Что выгоднее – аутсорсинг или инсорсинг?

Не исчерпан ли предел возможностей облаков?

Как оценить эффективность перехода на СПО?

Как не ошибиться при выборе провайдера услуг?

Как разработать идеальный план оптимизации ИТ-затрат?



Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции, посвященной оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов решений для сетевой инфраструктуры, ИТ-директоров компаний из различных секторов бизнеса.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.