5 причин посетить конференцию CNews «Информационная безопасность в бизнесе и госсекторе: новые задачи»

14 сентября 2017 г. состоится конференция издания CNews «Информационная безопасность в бизнесе и госсекторе: новые задачи». Регистрация на мероприятие продолжается.

На сегодняшний день корпоративный и государственный сектор очень уязвимы в информационном плане: киберпреступники способны контролировать ситуацию и менять ее в свою пользу оперативней, чем представители бизнеса и госсегмента. Как обезопасить свои данные? Как выстроить стратегию информационной безопасности? Можно ли предугадать дальнейшие действия хакеров?

Главные темы мероприятия:



Как развивался российский рынок ИБ в 2016 г.?

Какие наиболее громкие инциденты произошли на нем в 2016 г.?

Какие меры предпринимает государство для защиты критической инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности?

Как организациям обезопасить свои информационные ресурсы от хакеров?

Насколько безопасны мобильные приложения и облака?

Кто должен позаботиться о безопасности интернета вещей?

Как заставить пользователей быть начеку?

Какие новые угрозы ждут бизнес и государственные организации в 2017 г.?

Готов ли рынок ИБ к их отражению?

Как будет развиваться российский рынок ИБ в 2017 г.?

В конференции примут участие лидеры отрасли: представители ИБ и ИТ из различных секторов бизнеса и госструктур.

Участие в мероприятии подтвердили:

Евгений Пономарев, заместитель директора департамента, ПАО «Аэрофлот»;

Илья Борисов, руководитель службы ИБ, Thyssenkrupp Indusrial Solutions;

Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries;

Сергей Петренко, руководитель Центра информационной безопасности АНО ВО «Университет Иннополис».

Список участников пополняется.

5 причин посетить мероприятие. Эта конференция для вас, если вы давно хотели:

Узнать ответы на волнующие вопросы информационной безопасности; Поделиться собственным мнением, относительно текущей ситуации в области ИБ и получить обратную связь от лидеров мнений; Нащупать уязвимые места в политике компании; Выстроить конструктивный диалог с властью и коллегами; Понять, как эффективнее выстроить работу своей организации.

Не пропустите одно из ключевых событий в области информационной безопасности.

Ознакомиться с материалами конференции и зарегистрироваться можно по ссылке.