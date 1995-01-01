14 сентября 2017 г. состоится конференция издания CNews «Информационная безопасность в бизнесе и госсекторе: новые задачи». Регистрация на мероприятие продолжается.
На сегодняшний день корпоративный и государственный сектор очень уязвимы в информационном плане: киберпреступники способны контролировать ситуацию и менять ее в свою пользу оперативней, чем представители бизнеса и госсегмента. Как обезопасить свои данные? Как выстроить стратегию информационной безопасности? Можно ли предугадать дальнейшие действия хакеров?
Главные темы мероприятия:
В конференции примут участие лидеры отрасли: представители ИБ и ИТ из различных секторов бизнеса и госструктур.
Участие в мероприятии подтвердили:
Евгений Пономарев, заместитель директора департамента, ПАО «Аэрофлот»;
Илья Борисов, руководитель службы ИБ, Thyssenkrupp Indusrial Solutions;
Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries;
Сергей Петренко, руководитель Центра информационной безопасности АНО ВО «Университет Иннополис».
Список участников пополняется.
5 причин посетить мероприятие. Эта конференция для вас, если вы давно хотели:
Не пропустите одно из ключевых событий в области информационной безопасности.
Ознакомиться с материалами конференции и зарегистрироваться можно по ссылке.