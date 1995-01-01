Названы имена первых докладчиков конференции «BPM и цифровая трансформация»

12 октября 2017 г. издание CNews проводит конференцию «BPM и цифровая трансформация».

Внедрение BPM стало одним из важных составляющих элементов выстраивания эффективной платформы развития бизнеса в современных условиях. Автоматизация, оптимизация бизнес-процессов и «цифровая трансформация» становятся обязательным условием конкурентоспособности.

Но как выстроить свою работу результативнее, чем конкурент? Как остаться в тренде и удержаться на ведущих строчках рынка своей отрасли? Есть ли у BPM будущее? В чем секрет грамотного распределения бюджета компании при решении упрощения бизнес-процессов? На чем можно и стоит экономить в условиях построения успешной модели BPM, а на чем никогда не следует?

Главные вопросы конференции:



Какова роль BPM в «цифровой трансформации»?

Как лидеры рынка усовершенствуют свой бизнес при помощи BPM?

Как BPM помогает российским компаниям?

Какие крупные проекты уже реализованы в России?

Каковы требования заказчиков к BPM?

Как внедрить BPM и получить наилучший результат?

Как оценить стоимость бизнес-процесса?

Каковы перспективы процессного подхода в России?

Зачем BPM среднему и малому бизнесу?

Что ждет российский рынок BPM в 2017 г.?

На дискуссии обсудят:



Возможна ли «цифровая трансформация» без BPM?

Достаточно ли BPM для создания по-настоящему «цифровой» организации?

Как добиться максимального эффекта от внедрения BPM?

Какие новые инструменты управления бизнес-процессами ждут нас в будущем?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «BPM и "цифровая трансформация»».

На настоящий момент стали известны первые докладчики ключевого события в области BPM-2017.

Участие в конференции подтвердили:

Валентин Зонов, начальник отдела моделирования бизнес-процессов, «Московская биржа»;

Никита Драчев, начальник управления анализа и контроля рисков, «ВТБ Факторинг»;

Георгий Ржавин, директор по технологиям и бизнес-процессам. Инвестиционный Банк ВЕСТА, член ABPMP Russian Chapter;

Андрей Тимонич, руководитель отдела BPM, Тинькофф Банк;

Юлия Веселова, начальник управления бизнес-приложений, «Русский свет».

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Материалы конференции и регистрация доступны по ссылке.



