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Названы имена первых докладчиков конференции «BPM и цифровая трансформация»

12 октября 2017 г. издание CNews проводит конференцию «BPM и цифровая трансформация».

Внедрение BPM стало одним из важных составляющих элементов выстраивания эффективной платформы развития бизнеса в современных условиях. Автоматизация, оптимизация бизнес-процессов и «цифровая трансформация» становятся обязательным условием конкурентоспособности.

Но как выстроить свою работу результативнее, чем конкурент? Как остаться в тренде и удержаться на ведущих строчках рынка своей отрасли? Есть ли у BPM будущее? В чем секрет грамотного распределения бюджета компании при решении упрощения бизнес-процессов? На чем можно и стоит экономить в условиях построения успешной модели BPM, а на чем никогда не следует?

Главные вопросы конференции:

  • Какова роль BPM в «цифровой трансформации»?
  • Как лидеры рынка усовершенствуют свой бизнес при помощи BPM?
  • Как BPM помогает российским компаниям?
  • Какие крупные проекты уже реализованы в России?
  • Каковы требования заказчиков к BPM?
  • Как внедрить BPM и получить наилучший результат?
  • Как оценить стоимость бизнес-процесса?
  • Каковы перспективы процессного подхода в России?
  • Зачем BPM среднему и малому бизнесу?
  • Что ждет российский рынок BPM в 2017 г.?

На дискуссии обсудят:

  • Возможна ли «цифровая трансформация» без BPM?
  • Достаточно ли BPM для создания по-настоящему «цифровой» организации?
  • Как добиться максимального эффекта от внедрения BPM?
  • Какие новые инструменты управления бизнес-процессами ждут нас в будущем?
  • Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «BPM и "цифровая трансформация»».

    • На настоящий момент стали известны первые докладчики ключевого события в области BPM-2017.

    Участие в конференции подтвердили:
    Валентин Зонов, начальник отдела моделирования бизнес-процессов, «Московская биржа»;
    Никита Драчев, начальник управления анализа и контроля рисков, «ВТБ Факторинг»;
    Георгий Ржавин, директор по технологиям и бизнес-процессам. Инвестиционный Банк ВЕСТА, член ABPMP Russian Chapter;
    Андрей Тимонич, руководитель отдела BPM, Тинькофф Банк;
    Юлия Веселова, начальник управления бизнес-приложений, «Русский свет».

    Успейте погрузиться в мир BPM вместе с ведущими специалистами отрасли, регистрируйтесь!

    Материалы конференции и регистрация доступны по ссылке.