Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу»

По оценке Минэкономразвития, в 2016 г. объем рынка информационных технологий составил 747,4 млрд рублей, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. В дальнейшем чиновники ожидают восстановления объемов продаж вследствие роста потребительского спроса, рыночной активности и уровня заработной платы. При реализации «целевого» (то есть наиболее оптимистичного) варианта прогноза рост ИТ-отрасли в 2019 г. составит 2,6% по сравнению с 2015 г., пессимистичный «базовый» вариант предполагает сокращение на 1,5%. При этом даже при таком сценарии сохраняется рост в сегменте программного обеспечения, который назван наиболее перспективным направлением.

Анализ суммарной выручки участников рейтинга 100 крупнейших ИТ-компаний по итогам 2016 г. CNews100 в отраслевом разрезе показывает, что около четверти заказов его участники получили от государственного сектора. На деле этот показатель еще выше потому, что многие ИТ-компании не включают в него проекты, реализованные в сфере здравоохранения и образования, несмотря на то, что их заказчиками являются преимущественно государственные школы, вузы и лечебные учреждения.

Государство постепенно переходит к централизации информационных ресурсов на базе облачной модели, ориентированной на использование преимущественно отечественного программного обеспечения (ПО). Все большее внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности государственных систем и критической инфраструктуры. Продолжают развиваться государственные сервисы для граждан.

В текущем году в России был утвержден целый ряд важных документов, призванных определить стратегию ее технологического развития на несколько лет вперед. Это «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», программа «Цифровая экономика». Ключевая роль отводится ИТ и в дорожной карте развития в России Healthnet в период до 2035 г.

Основные темы мероприятия:

Каковы ключевые инициативы государства в сфере ИТ в 2017 г.?

Какие возможности для бизнеса они могут предоставить в ближайшее время?

Какие крупнейшие государственные проекты реализуются в 2017 г.?

Какова роль государства в развитии российского рынка ИКТ?

Какая поддержка необходима бизнесу со стороны государства?

Каковы первые успехи проектов импортозамещения в госсекторе?

Как государство обеспечивает безопасность информационных ресурсов?

Как будет развиваться рынок ИТ в госсекторе в 2018 г.?

Какие законодательные изменения в сфере ИКТ могут появиться в ближайшее время?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу»

На данный момент среди участников и докладчиков:

Максут Шадаев, заместитель председателя правительства Московской области – Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Дмитрий Селиванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;

Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства;

Антон Сурков, заместитель начальника Департамента информационных технологий, Пенсионный фонд России;

Татьяна Матвеева, начальник Управления информационных технологий, Федеральная налоговая служба;

Андрей Иванов, заместитель директора Департамента управления делами, Минтруд России;

Алексей Cычев, начальник отдела развития и сопровождения информационных систем аппарата Государственной Думы;

Наталья Емельянова, заместитель директора Департамента информатизации и связи Ярославской области;

Александр Похлебаев, начальник управления информатизации и связи, администрация города Сочи;

Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России;

Андрей Новиков, начальник отдела ДИТ г. Москвы;

Александр Богданов, коммерческий директор «Бинго-Софт».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.