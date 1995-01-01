Круглый стол CNews. «Видеонаблюдение: облака, аналитика, оптимизация хранения»

Рынок видеонаблюдения – одна из динамично развивающихся отраслей ИТ. Важным направлением является интеграция систем видеонаблюдения с корпоративными информационными системами предприятия, а также взаимодействие СКУД с корпоративной системой HR.

Также активно развиваются системы анализа видеоданных, способные заменить «армию» операторов, которые следят за картинкой, транслируемой на монитор. Узким местом таких систем являются системы хранения данных (СХД), которые должны быть специально адаптированы под видеонаблюдение.

Как решить проблему облачного хранения в крупных компаниях? Как сделать систему максимально безопасной? Эти и другие вопросы будут подняты на круглом столе CNews «Видеонаблюдение: облака, аналитика, оптимизация хранения», который состоится 10 октября 2017 г.

Краткие вопросы к обсуждению:

Как развивался рынок систем видеонаблюдения в России в 2016 г.?

Какие предприятия наиболее заинтересованы в системах видеоконтроля?

Какие новые функции необходимы заказчикам?

Как видеокамеры следят за безопасностью городов?

Как правильно организовать хранение видеоконтента?

Каковы возможности видеоаналитики?

Готовы ли заказчики хранить видеоданные в облаках?

Пришло ли на рынок видеонаблюдения импортозамещение?

Ждать ли появления новых технологий на рынке видеонаблюдения?

Каким будет российский рынок видеонаблюдения в 2017 г.?

Подтвердили участие:

Дмитрий Морозов, руководитель стратегических проектов, Dallmeier;

Александр Рыльцов, архитектор проектов, «АстроСофт»;

Алексей Нестеренко, директор департамента развития эксплуатации ИТ-инфраструктуры, МГТС;

Петр Нечаев, начальник отдела эксплуатации северной инфраструктуры и программного обеспечения, МГТС;

Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries;

Ростислав Молчанов, начальник отдела видеонаблюдения и технических средств контроля, JSC Imperial Duty Free;

Владислав Пекер, главный специалист управления по сопровождению информационных систем и ресурсов, Администрация городского округа Самары.

Подробная информация и регистрация достпуны по ссылке.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1346, e-mail: events@cnews.ru, Соколова Анастасия.