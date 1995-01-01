CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017»

Цифровизация – сегодня данный термин на слуху у всех. Цифровой бизнес, цифровая экономика, цифровые сервисы, цифровые госуслуги – все это стремительно входит в нашу жизнь. Сегодня для того что бы оплатить счета, перевести деньги, записаться в ГИБДД, зарезервировать столик в ресторане мы не ходим никуда, не звоним, мы берем наш гаджет, обращаемся к сервису, получаем от него ответ.

То, как мы получили ответ от цифрового сервиса - наиболее важный показатель его качества. Поэтому APM сейчас это не просто мониторинг производительности, а важнейшая и неотъемлемая часть Digital трансформации.

Ежегодное мероприятие Perform DAY 2017 пройдет в Москве 19 октября 2017 г. под лозунгом MONITORING REDEFINED: APM=DIGITAL.

За прошедший год технологии APM совершили мощнейший скачок. Сегодня уже никто не говорит о преимуществах мониторинга опыта конечного пользователя над решениями инфраструктурного мониторинга. Согласно Gartner, мониторинг опыта конечного пользователя сегодня это первый критерий оценки APM решений.

Сегодня лидеры рынка APM переходят к технологиям, позволяющим автоматически определять архитектуру сервисов, выстраивать их топологию, анализировать поведенческую модель пользователя.

На конференции Perform DAY Вы узнаете, как используются технологии искусственного интеллекта в APM, как APM применяется в секторе Big Data, интернете вещей. Услышите презентации компаний, которые уже используют технологии APM в своей деятельности.

В чем ценность информации о работе приложений (сервисов)?

Какие показатели важны для реализации сервис-ориентированного подхода к управлению ИТ-ресурсами?

Что такое мониторинг производительности приложений (APM)?

Применим ли опыт зарубежных компаний по внедрению технологий APM в нашей стране?

Как российские компании используют продукты APM? Каковы результаты проектов?

Каковы возможности современных решений класса APM? В чем преимущества семейства продуктов компании Dynatrace?

Какая функциональность самый важный в APM-решении?

Какие нюансы в проектах внедрения технологий APM существуют?

Что произошло за год и как будет развиваться рынок APM-решений в России?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Perform Day Moscow 2017». CNews Conferences приглашает к участию в мероприятии представителей компаний различных отраслей бизнеса, госструктур, руководителей ИТ-подразделений, экспертов в области ITSM и APM»

На данный момент среди докладчиков:

Veronique Mondollot, вице-президент EMEA, Dynatrace;

Игорь Хомков, глава представительства в России, Белoруссии, Казахстане, Dynatrace;

Janusz Dabrowski, рre-sales engineer, Poland, Eastern Europe & Russia, Dynatrace;

Дмитрий Поляков, начальник управления ИТ-операций и инфраструктуры Touch Bank;

Игорь Волков, начальник отдела эксплуатации АРМ, департамент развития и эксплуатации ИТ инфраструктуры, «Московская городская телефонная сеть»;

Василий Михаилов, начальник управления разработки информационных систем, «Национальный расчетный депозитарий».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.