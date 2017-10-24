CNews приглашает принять участие в «Российском Форуме по системам искусственного интеллекта» RAIF (Russian Artificial Intelligence Forum). Форум состоится 7 ноября 2017 г. в «Рэдиссон Ройал Москва».
В рамках делового практического Форума перед гостями будут выступать представители крупнейших российских компаний, которые уже начали применять у себя технологии искусственного интеллекта. Они поделятся опытом внедрения и расскажут, какие перспективы открылись перед ними в результате апробирования AI/ML-решений.
Собрать на одной площадке людей, практический опыт которых поможет гостям Форума лучше разобраться в предметной области AI и получить подробную информацию о первых внедрениях технологий машинного обучения.
Продемонстрировать топ-менеджменту и CIO крупнейших компаний на реальных кейсах, как технологии искусственного интеллекта могут быть использованы для повышения эффективности их бизнеса.
Майкл Вирт, руководитель по развитию бизнеса IBM в России и СНГ;
Андрей Педоренко, директор департамента информационных технологий, «Альфастрахование»;
Владимир Молодых, директор по разработке и внедрению программного обеспечения, «Инфосистемы Джет»;
Максим Белоусов, заместитель председателя правления банка «Уралсиб»;
Сергей Сергеев, директор по информационным технологиям, «М.Видео»;
Михаил Шебалков, руководитель дирекции клиентской аналитики и отчетности, банк «Уралсиб»;
Александр Дмитриев, индустриальный бизнес-консультант клиентского центра IBM;
Сергей Шишкин, заместитель финансового директора, «АльфаСтрахование»;
Алексей Натекин, основатель, Data Mining Labs;
Евгений Колесников, руководитель направления «Большие данные и машинное обучение», «Инфосистемы Джет»;
Алексей Гришин, директор Центра информационной безопасности, «Инфосистемы Джет»;
Елена Хрупова, топ-ведущая телеканала РБК по направлению финансовые рынки.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1346, e-mail: events@cnews.ru, Анастасия Соколова.