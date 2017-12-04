Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

04.12.2017, 13:00 Мск

12 апреля 2018 г. CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе 2018».

2016-2017 гг. стали периодом зарождения и активного развития трех основных трендов на российском рынке информационных технологий. Первый из них – это импортозамещение. На начальном этапе речь шла о необходимости отказа от использования иностранного программного обеспечения и оборудования в государственных ведомствах. Однако затем эта инициатива была распространена и на госорганизации, в особенности те, которые работают в критически важных для страны отраслях – энергетике, оборонной промышленности и пр.

Вторым трендом текущего года стал рост интереса к цифровизации со стороны руководства страны. В конце июля 2017 г. была утверждена программа «Цифровая экономика». Она включает в себя пять основных направлений – нормативное регулирование, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, ИТ-инфраструктура и кибербезопасность. Также в ней прописаны показатели, которые должны быть достигнуты к 2024 г.

Еще один безусловный тренд последнего времени – пристальное внимание к вопросам обеспечения информационной безопасности. В декабре 2016 г. утверждена Доктрина информационной безопасности России. В отличие от предыдущего варианта документа, принятого в 2000 г., в новой версии особое внимание уделяется необходимости защиты критической инфраструктуры страны, а также ликвидации зависимости от зарубежных ИТ-решений за счет создания и внедрения отечественных разработок. В июле 2017 г. был подписан федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны.

Основные темы мероприятия:

Как развивался рынок ИТ в госсекторе в 2017 г.?

Какие успехи достигнуты в сфере импортозамещения в госведомствах?

Стартовал ли процесс цифровизации в госсекторе?

Какие законодательные акты необходимы для того, чтобы цифровая экономика состоялась?

Как обеспечить гарантии безопасности государственных информационных систем?

Каковы перспективы блокчейна в госсекторе?

Как будет развиваться электронное правительство в России?

Как развиваются ИТ в российских регионах?

Готов ли бизнес к развитию партнерства с государством?

Как будет развиваться рынок ИТ в госсекторе в 2018 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе 2018».

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.