Конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться»

19.12.2017, 12:29 Мск

Современные системы BPMS: от транзакций к цельной бизнес-модели



Цифровизация становится основой современного бизнеса. Теперь ему необходимо быстро подстраиваться под изменения рынка. А значит, концентрироваться не на сокращении затрат и экономии, а на понимании реальных потребностей клиентов и умении быстро на них реагировать.

В таких условиях простых транзакционных операций становится явно недостаточно. Необходимо формировать новые бизнес-модели. Организации все больше заинтересованы не просто в углублении автоматизации, а в ее расширении и распространении на весь бизнес. Поэтому для них актуальна возможность автоматизации любых процессов без программирования.

На первый план выходят такие свойства программных продуктов, как Low Code и Case Management. В этом направлении развиваются и современные системы BPMS. Они особенно актуальны для компаний в новых условиях, потому что охватывают организационную сферу компании – как она делает свой бизнес. Если нет глобальных изменений в процессах, то не будет и изменений в компании.

Залог успешной трансформации – это готовность к изменениям плюс технологии. Технологии, в свою очередь, должны быть понятными и доступными.

Основные требования – возможность быстрых изменений и прозрачность.

Инновации и обмен опытом

Как BPM помогают трансформировать бизнес?

Какие свойства BPM наиболее востребованы в новых условиях?

Какого экономического эффекта можно ожидать от их внедрения?

Сколько стоит управление бизнес-процессами?

Нужны ли BPM средним и малым компаниям?

Что необходимо для того, чтобы внедрение BPM стало по-настоящему эффективным?

Какие новые инструменты управления бизнес-процессами уже появились на рынке?

Существует ли российская альтернатива популярным западным BPM-системам?

Какие крупные проекты уже реализованы в России? Как будет развиваться процессный подход в России в ближайшие годы?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться».

Среди докладчиков и участников дискуссии:

Павел Михайлов, заместитель директора департамента по управлению изменениями, начальник управления бизнес-архитектуры и процессов, Росбанк;

Валерия Романова, начальник отдела управления бизнес-процессами, Росбанк;

Георгий Ржавин, руководитель Центра компетенций по бизнес-процессам, КБ Локо-банк, член ABPMP Russian Chapter;

Борис Кулахметов, руководитель направления бизнес-планирования, L’Oreal;

Максим Кевиш, архитектор интеграционных сервисов, Московская биржа;

Артем Салтанов, руководитель группы управления рисками, «Атомэнергомаш»;

Мария Дурманова, менеджер по повышению эффективности процессов компании, PepsiCo;

Александр Пекин, руководитель направления по бизнес-процессам, Инвестиционный банк «Веста»;

Представитель компании ELMA.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний – в случае подтверждения от CNews Conferences, участие бесплатное.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.