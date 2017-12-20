Агентство маркетинговых коммуникаций
CNews Conferences поможет организовать мероприятия, которые получат максимальный резонанс в бизнес-среде и привлекут к Вам новых партнеров и клиентов.
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Конференция CNews «Корпоративные системы связи 2018»

Корпоративная сеть давно является неотъемлемой частью крупных организаций, однако, чтобы применять телекоммуникации эффективно, необходимо четкое представление рынка современных решений, как отечественного производителя, так и зарубежного.

В рамках современного общества продолжается автоматизация бизнес-процессов организаций всех уровней, в том числе и благодаря целому ряду государственных инициатив, что приводит к росту потребности в интернет-каналах. Также расширению интернет-доступа способствует развитие концепции BYOD и все более активное использование облачных сервисов, таких как IP-телефония, унифицированные коммуникации. Расширяется рынок недорогих отечественных решений, позволяющих существенно упростить и улучшить работу сотрудников.

Ключевые вопросы мероприятия:

  • Как развивался рынок корпоративной связи в 2017 г.?
  • Какие решения были востребованы заказчиками?
  • Насколько популярны отечественные аналоги продукции известных западных вендоров?
  • Какие технологии позволяют существенно сократить затраты на корпоративную связь?
  • Насколько эффективна всеобщая мобилизация сотрудников?
  • Всегда ли использование виртуальной АТС существенно выгоднее?
  • Получила ли широкое распространение видеоконференцсвязь?
  • Как выбрать оптимальное решение унифицированных коммуникации?
  • Как обеспечить идеальную интеграцию связи и бизнес-приложений?
  • Каковы перспективы развития рынка корпоративной связи в 2018 г.?

В качестве докладчиков к событию привлечены лидеры ИТ-отрасли.

13 февраля 2018 г. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, ИТ-директоров и CIO, а также представителей отделов ИТ предприятий различных сфер бизнеса.

Регистрация на конференцию доступна по ссылке.