Конференция CNews «Корпоративные системы связи 2018»

Корпоративная сеть давно является неотъемлемой частью крупных организаций, однако, чтобы применять телекоммуникации эффективно, необходимо четкое представление рынка современных решений, как отечественного производителя, так и зарубежного.
В рамках современного общества продолжается автоматизация бизнес-процессов организаций всех уровней, в том числе и благодаря целому ряду государственных инициатив, что приводит к росту потребности в интернет-каналах. Также расширению интернет-доступа способствует развитие концепции BYOD и все более активное использование облачных сервисов, таких как IP-телефония, унифицированные коммуникации. Расширяется рынок недорогих отечественных решений, позволяющих существенно упростить и улучшить работу сотрудников.
Ключевые вопросы мероприятия:
В качестве докладчиков к событию привлечены лидеры ИТ-отрасли.
13 февраля 2018 г. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, ИТ-директоров и CIO, а также представителей отделов ИТ предприятий различных сфер бизнеса.
Регистрация на конференцию доступна по ссылке.