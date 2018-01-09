Конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться»

Цифровизация становится основой современного бизнеса. Теперь ему необходимо быстро подстраиваться под изменения рынка. А значит, концентрироваться не на сокращении затрат и экономии, а на понимании реальных потребностей клиентов и умении быстро на них реагировать.
В таких условиях простых транзакционных операций становится явно недостаточно. Необходимо формировать новые бизнес-модели. Организации все больше заинтересованы не просто в углублении автоматизации, а в ее расширении и распространении на весь бизнес. Поэтому для них актуальна возможность автоматизации любых процессов без программирования. На первый план выходят такие свойства программных продуктов, как Low Code и Case management.
В этом направлении развиваются и современные системы BPMS. Они особенно актуальны для компаний в новых условиях, потому что охватывают организационную сферу компании – как она делает свой бизнес. Если нет глобальных изменений в процессах, то не будет и изменений в компании. Залог успешной трансформации – это готовность к изменениям плюс технологии. Технологии, в свою очередь, должны быть понятными и доступными. Основные требования – возможность быстрых изменений и прозрачность.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» 15 февраля 2018 г.
Среди докладчиков и участников дискуссии:
Алексей Трефилов, директор компании ELMA;
Павел Михайлов, заместитель директора департамента по управлению изменениями, начальник управления бизнес-архитектуры и процессов, Росбанк;
Валерия Романова, начальник отдела управления бизнес-процессами, Росбанк;
Георгий Ржавин, руководитель Центра компетенций по бизнес-процессам, КБ ЛОКО-банк, член ABPMP Russian Chapter;
Борис Кулахметов, Руководитель направления бизнес-планирования, L’Oreal;
Максим Кевиш, Архитектор интеграционных сервисов, Московская биржа;
Артем Салтанов, Руководитель группы управления рисками, «Атомэнергомаш»;
Мария Дурманова, Менеджер по повышению эффективности процессов компании, PepsiCo;
Александр Пекин, Руководитель направления по бизнес-процессам, Инвестиционный Банк «Веста»;
Илья Андреев, Руководитель практики BPM, «Первая грузовая компания»;
Денис Подгорный, Руководитель группы развития систем автоматизации бизнес-процессов, «Фармстандарт».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.