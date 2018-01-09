Конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться»

09.01.2018, 11:57 Мск

Цифровизация становится основой современного бизнеса. Теперь ему необходимо быстро подстраиваться под изменения рынка. А значит, концентрироваться не на сокращении затрат и экономии, а на понимании реальных потребностей клиентов и умении быстро на них реагировать.

В таких условиях простых транзакционных операций становится явно недостаточно. Необходимо формировать новые бизнес-модели. Организации все больше заинтересованы не просто в углублении автоматизации, а в ее расширении и распространении на весь бизнес. Поэтому для них актуальна возможность автоматизации любых процессов без программирования. На первый план выходят такие свойства программных продуктов, как Low Code и Case management.

В этом направлении развиваются и современные системы BPMS. Они особенно актуальны для компаний в новых условиях, потому что охватывают организационную сферу компании – как она делает свой бизнес. Если нет глобальных изменений в процессах, то не будет и изменений в компании. Залог успешной трансформации – это готовность к изменениям плюс технологии. Технологии, в свою очередь, должны быть понятными и доступными. Основные требования – возможность быстрых изменений и прозрачность.

Как BPM помогают трансформировать бизнес?

Какие свойства BPM наиболее востребованы в новых условиях?

Какого экономического эффекта можно ожидать от их внедрения?

Сколько стоит управление бизнес-процессами?

Нужны ли BPM средним и малым компаниям?

Что необходимо для того, чтобы внедрение BPM стало по-настоящему эффективным?

Какие новые инструменты управления бизнес-процессами уже появились на рынке?

Существует ли российская альтернатива популярным западным BPM-системам? Какие крупные проекты уже реализованы в России?

Как будет развиваться процессный подход в России в ближайшие годы?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» 15 февраля 2018 г.

Среди докладчиков и участников дискуссии:

Алексей Трефилов, директор компании ELMA;

Павел Михайлов, заместитель директора департамента по управлению изменениями, начальник управления бизнес-архитектуры и процессов, Росбанк;

Валерия Романова, начальник отдела управления бизнес-процессами, Росбанк;

Георгий Ржавин, руководитель Центра компетенций по бизнес-процессам, КБ ЛОКО-банк, член ABPMP Russian Chapter;

Борис Кулахметов, Руководитель направления бизнес-планирования, L’Oreal;

Максим Кевиш, Архитектор интеграционных сервисов, Московская биржа;

Артем Салтанов, Руководитель группы управления рисками, «Атомэнергомаш»;

Мария Дурманова, Менеджер по повышению эффективности процессов компании, PepsiCo;

Александр Пекин, Руководитель направления по бизнес-процессам, Инвестиционный Банк «Веста»;

Илья Андреев, Руководитель практики BPM, «Первая грузовая компания»;

Денис Подгорный, Руководитель группы развития систем автоматизации бизнес-процессов, «Фармстандарт».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.