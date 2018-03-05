Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018»

12 апреля 2018 г. CNews проведет в Москве конференцию «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018».
Развитие интернета вещей, внедрение технологий виртуальной реальности, появление самоуправляемых автомобилей, строительство оснащенных умными датчиками зданий – все это ведет к лавинообразному росту данных. Если сейчас главными поставщиками данных для хранения в ЦОД являются люди, то в будущем их место займут машины, что приведет к значительному росту спроса на ресурсы дата-центров. Наиболее перспективным сегментом является развитие облачных ЦОД. В то же время, расходы на традиционную (не облачную) ИТ-инфраструктуру снижаются.
В случае если проекты по ИТ-инфраструктуре все же реализуются, клиенты предпочитают модернизировать уже существующие площади с целью их более эффективного использования вместо строительства новых дата-центров. Предпочтение в ЦОД-проектах отдается простым и классическим решениям, у которых короткий срок окупаемости и высокая масштабируемость.
Одновременно сокращаются поставки на российский рынок традиционного железа. Более устойчивым спросом пользуются системы хранения данных, в особенности построенные с применением флеш-технологии, которые быстрее традиционных жестких дисков. Среди других технологических трендов эксперты выделяют сокращение сегмента RISC-серверов и распространение гиперконвергентных решений.
Изменения также происходят в структуре вендоров, поставляющих железо на российский рынок. Ввиду санкций и политики импортозамещения государственные заказчики вынуждены искать альтернативу продукции западных производителей. Также появляются российские сборщики оборудования, которые собирают решения по OEM-контрактам с использованием иностранных компонентов, однако продают их под собственными отечественными брендами.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018».
Среди докладчиков и участников дискуссии:Максим Бобылев, заместитель директора по ИТ по управлению инфраструктурой и сервисами, Hoff;
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, ИТ-директоров и CIO, а также представителей отделов ИТ предприятий различных сфер бизнеса.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: ntelicheva@rbc.ru, Теличева Наталья.