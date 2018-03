Конференция CNews «Большие данные 2018»

07.03.2018, 11:19 Мск

19 апреля 2018 г. CNews приглашает принять участие в конференции «Большие данные 2018».

Вопросы к обсуждению:

Как развивается мировой рынок больших данных?

Какие значимые проекты появились на нем в 2017 г.?

Как развивался российский рынок больших данных в 2017 г.?

Какие крупные проекты были реализованы на российском рынке?

Какие сложности возникают в ходе проектов в области больших данных?

Готовы ли заказчики рассказать об эффективности использования больших данных?

Насколько конкурентоспособны российские разработки в области больших данных?

Появились ли на рынке специалисты в области обработки больших данных?

В каких отраслях наиболее востребованы проекты в области больших данных?

Какова роль больших данных в создании цифровой экономики?

Каковы перспективы развития рынка больших данных в России в 2018 г.?

Участие в мероприятии подтвердили:

Владимир Чернаткин, куратор проектов больших данных и Интернета вещей, СИБУР;

Борис Рабинович, директор Центра Компетенций развития BI технологий, «Сбербанк-Технологии»;

Сергей Спевак, советник президента по вопросам IT, «Снежная королева»;

Влад Левинас, директор департамента аналитики и отчетности, Senukai, Литва;

Александр Куликов, руководитель отдела BI, Bayer.

Приглашены для участия:

Жанна Строевская, начальник управления корпоративных данных, УК «Полюс»;

Сергей Портнягин, начальник отдела хранилищ данных, отчетности и BI, Райффайзенбанк;

Вадим Марков, руководитель функциональной группы хранения данных, ТК «Мегаполис»;

Алексей Тюренков, руководитель отдела DataWarehouse & BI. УИТ, «Спортмастер»;

Сергей Орешкин, директор по системам отчетности и анализа данных, Zoloto 585;

Владимир Иванов, CIO Vinesis;

Антон Сорокин, аналитик BigData, «Эльдорадо»;

Анатолий Сулин, главный руководитель направления Центр BI, Альфа-банк;

Гарегин Налгранян, BI & Data Business Partner, «Марс»;

Петр Иванов, BI and IT manager Russia and CIS, «Ипсен Фарма»;

Евгений Середенко, начальник управления сопровождения BI, Альфа-банк;

Анатолий Чаленко, директор Департамента информационных технологий, «Русагротранс»;

Дмитрий Семенов, директор по ИТ, Страховая компания «МетЛайф»;

Сергей Шеленцов, руководитель службы поддержки и развития систем бизнес-аналитики и отчетности, «Вымпелком»;

Сергей Федечкин, руководитель управления по аналитике и BigData, ГК «Мегаполис»;

Александр Городный, руководитель отдела управления данными, «Инвитро-ИТ»;

Роман Телышев, начальник Управления базами клиентских данных, «ВТБ Страхование»;

Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, «Май»;

Елена Петухова, руководитель информационно-аналитического управления, НПФ «Нефтегарант»;

Светлана Бова, директор департамента аналитических систем, Росбанк;

Максим Шляпнев, ИТ-директор Silwerhof;

Алексей Черников, директор по ИТ, «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»;

Михаил Жаданов, начальник отдела BI, «Адидас».

