Бизнес-завтрак «Как обмануть хакера». Бесплатно

21.03.2018, 12:58 Мск

27 марта 2018 г. состоится бизнес-завтрак «Как обмануть хакера».

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в бизнес-завтраке, на котором мы расскажем об уникальном решении для нейтрализации атакующих вас хакеров, созданном на основе десятилетнего опыта практического хакинга.

Мероприятие пройдет в отеле Ritz-Carlton Москва.

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

На мероприятии будут разобраны примеры успешных атак на информационные системы в Европе и России и поделимся прикладным опытом защиты от них.

Покажем собственные разработки для повышения уровня безопасности вашей ИТ-инфраструктуры.

Вы услышите рассказы реальных «белых» хакеров, основанных на реальных примерах.

Необходима предварительная регистрация на сайте

Мы представим простое решение для дезориентации и введения в заблуждение атакующего, доступное для любого Заказчика – комплекс Cybertrap.

Простое в развертывании и обслуживании – оно обезопасит вашу инфраструктуру, отвлечет внимание злоумышленника, заставит его тратить впустую свои ресурсы и время.

При этом все действия будут отслеживаться и фиксироваться.

Это позволит не только повысить уровень защищенности инфраструктуры, но и выявить сферу интересов злоумышленника, круг интересующих его целей.

Также познакомим с IoT-inspector – эффективном инструментом выявления уязвимостей в прошивках встроенных устройств, маршрутизаторов, роутеров, модемов и прочей техники.

Sec-Consult (sec-consult.com) - международная группа компаний, специализирующаяся на проведении проверок уровня защищенности информационных систем и инфраструктуры заказчиков методами прикладного хакинга.

Sec-Consult работает в Австрии, Германии, Швейцарии, России, Сингапуре, Литве и ряде других стран.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.