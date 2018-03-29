Конференция CNews «Рынок СЭД 2018»

29.03.2018, 11:03 Мск

17 апреля 2018 г. в Москве CNews Conferences и CNews Analytics проведут конференцию «Рынок СЭД 2018».

Заказчики медленно, но верно стремятся к обновлению морально устаревших систем электронного документооборота. При этом их требования к новым решениям существенно изменились. Современные СЭД – уже не просто инструмент для управления документами. Они все чаще берут на себя функции других систем, например таких как ERP, CRM или BI.

Одной из самых востребованных опций остается мобильность, позволяющая поколению BYOD всегда оставаться на связи. Одновременно растет спрос на отечественные разработки в сфере управления документами, и главным двигателем этого процесса остается государство. В преддверии «цифровой революции» заказчики также ждут от СЭД технической возможности работы с юридически значимыми документами. По-прежнему высоким остается спрос на корпоративные порталы и соцсети.

В ответ на требования рынка поставщики систем управления документами все более и более совершенствуют свои продукты, стараясь сделать их как можно более соответствующими новейшим тенденциям рынка информационных технологий.

Как развивался мировой и российский рынок ECM в 2017 г.?

Чего хотят от ECM заказчики?

Как часто ECM-системы внедряются в масштабах всего предприятия, а не отдельных его подразделений?

Смогут ли отечественные разработчики «импортозаместить» западные продукты?

Какие возможности западных ECM еще недоступны в отечественных аналогах?

Насколько популярны облачных ECM?

Как используется возможность мобильного доступа к контенту?

Когда электронные архивы придут на смену бумажным?

Какие возможности дает анализ документов в электронных архивах?

Чего можно ожидать от российского рынка ECM в 2018 г?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Рынок СЭД 2018».

, начальник службы электронного архива, «Стройтранснефтегаз»;, заместитель начальника управления ИТ, Управление информационных технологий администрации Тамбовской области;, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;, руководитель проектного офиса Департамента информационных технологий, группа «Черкизово»;, начальник отдела, «Сибирская сервисная компания»;, начальник отдела ДОУ, Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины;, заместитель начальника управления-начальник отдела информационных систем управления информационно-программного обеспечения Администрации города Владивостока;, начальник управления информационных систем, группа «Полипластик»;, руководитель проекта КИУС, «Газпром автоматизация»;Представитель компании IBS DataFort;Представитель компании Docsvision.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии разработчиков решений в области ECM, интеграторов, заказчиков и обозревателей рынка.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.