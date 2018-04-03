Конференция CNews «Большие данные 2018»

19 апреля 2018 г. CNews приглашает принять участие в конференции «Большие данные 2018».
Регистрация доступна по ссылке.
Вопросы к обсуждению:
Участие в мероприятии подтвердили:
Владимир Чернаткин, куратор проектов больших данных и Интернета вещей, СИБУР;
Борис Рабинович, директор Центра Компетенций развития BI технологий, «Сбербанк-Технологии»;
Сергей Спевак, советник президента по вопросам IT, «Снежная королева»;
Влад Левинас, директор департамента аналитики и отчетности, Senukai, Литва;
Валерий Артемьев, rонсультант отдела разработки политик, стандартов и процедур, Департамент статистики и управления данными, Банк России;
Александр Куликов, руководитель отдела BI, Bayer;
Владимир Иванов, CIO Vinesis;
Гарегин Налгранян, BI & Data Business Partner, «Марс»;
Анатолий Чаленко, директор Департамента информационных технологий, «Русагротранс»;
Сергей Шеленцов, руководитель службы поддержки и развития систем бизнес-аналитики и отчетности, «Вымпелком»;
Светлана Бова, директор департамента аналитических систем, Росбанк;
Сергей Жуков, начальник ОИАО ЦУП, авиакомпания «Сибирь»;
Мария Русинова, директор по развитию бизнеса, Валента Фарм;
Артем Данилов, архитектор хранилища данных, Аvito;
Руслан Усманов, заместитель начальника управления информационных систем, Федеральное казначейство;
Никита Никитинский, руководитель направления R&D компании Naumen;
Евгения Евдокимова, руководитель направления прогнозной аналитики, Тринити;
Вячеслав Колчин, заместитель генерального директора по развитию, УК «ФДР».
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: ayvazov@rbc.ru, Армен Айвазов.