Конференция CNews «Большие данные 2018»

03.04.2018, 15:00 Мск

19 апреля 2018 г. CNews приглашает принять участие в конференции «Большие данные 2018».

Регистрация доступна по ссылке.

Вопросы к обсуждению:

Как развивается мировой рынок больших данных?

Какие значимые проекты появились на нем в 2017 г.?

Как развивался российский рынок больших данных в 2017 г.?

Какие крупные проекты были реализованы на российском рынке?

Какие сложности возникают в ходе проектов в области больших данных?

Готовы ли заказчики рассказать об эффективности использования больших данных?

Насколько конкурентоспособны российские разработки в области больших данных?

Появились ли на рынке специалисты в области обработки больших данных?

В каких отраслях наиболее востребованы проекты в области больших данных?

Какова роль больших данных в создании цифровой экономики?

Каковы перспективы развития рынка больших данных в России в 2018 г.?

Участие в мероприятии подтвердили:

Владимир Чернаткин, куратор проектов больших данных и Интернета вещей, СИБУР;

Борис Рабинович, директор Центра Компетенций развития BI технологий, «Сбербанк-Технологии»;

Сергей Спевак, советник президента по вопросам IT, «Снежная королева»;

Влад Левинас, директор департамента аналитики и отчетности, Senukai, Литва;

Валерий Артемьев, rонсультант отдела разработки политик, стандартов и процедур, Департамент статистики и управления данными, Банк России;

Александр Куликов, руководитель отдела BI, Bayer;

Владимир Иванов, CIO Vinesis;

Гарегин Налгранян, BI & Data Business Partner, «Марс»;

Анатолий Чаленко, директор Департамента информационных технологий, «Русагротранс»;

Сергей Шеленцов, руководитель службы поддержки и развития систем бизнес-аналитики и отчетности, «Вымпелком»;

Светлана Бова, директор департамента аналитических систем, Росбанк;

Сергей Жуков, начальник ОИАО ЦУП, авиакомпания «Сибирь»;

Мария Русинова, директор по развитию бизнеса, Валента Фарм;

Артем Данилов, архитектор хранилища данных, Аvito;

Руслан Усманов, заместитель начальника управления информационных систем, Федеральное казначейство;

Никита Никитинский, руководитель направления R&D компании Naumen;

Евгения Евдокимова, руководитель направления прогнозной аналитики, Тринити;

Вячеслав Колчин, заместитель генерального директора по развитию, УК «ФДР».



По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: ayvazov@rbc.ru, Армен Айвазов.