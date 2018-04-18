Конференция CNews «Мобильность в бизнесе 2018»

7 июня 2018 г. CNews проведет конференцию «Мобильность в бизнесе 2018».
Приглашаем вас принять участие в мероприятии.
Регистрация доступна на сайте.
Вопросы к обсуждению:
На данный момент участие в мероприятии подтвердили:
Денис Маханько, руководитель собственной электронной коммерции, Danone Group;
Александр Фоминенков, Ecommerce & Digital Manager Russia & CIS, DeAgostini;
Евгений Вербов, руководитель digital проектов, Delivery Club.
Приглашены к выступлению:
Андрей Бухтияров, основатель и ведущий разработчик интернет-банка ЧатБанк, Совкомбанк;
Нигина Махмудова, диджитал директор TM Ahmad Tea in Russia;
Ольга Алесина, digital-manager, Takeda;
Максим Сакиб, директор по электронной коммерции Tele2;
Елена Скурятина, руководитель департамента электронного бизнеса, Ситибанк;
Светлана Смирнова, управляющий директор по малому бизнесу дирекции цифрового банка, Росевробанк;
Илья Адамский, директор управления интернет-коммерции и корпоративных продаж, «Евросеть»;
Михаил Морозов, руководитель департамента интернет-маркетинга и электронной коммерции, «М.Видео»;
Николай Козак, директор по интернету и интернет-коммерции, Leroy Merlin;
Евгений Усенко, директор по электронной коммерции, Inventive Retail Group;
Егор Ланько, директор Omni-channel, «Азбука Вкуса»;
Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2;
Алексей Ручкин, директор по электронной коммерции ADAMAS;
Виктор Андреков, руководитель направления CRM и электронной торговли, Renault Russia.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Мобильность в бизнесе 2018».
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.