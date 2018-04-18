Конференция CNews «Мобильность в бизнесе 2018»

18.04.2018, 14:28 Мск

7 июня 2018 г. CNews проведет конференцию «Мобильность в бизнесе 2018».

Приглашаем вас принять участие в мероприятии.

Регистрация доступна на сайте.

Вопросы к обсуждению:

Как развивался российский рынок мобильной разработки в 2017 г.?

Как изменились требования заказчиков к мобильным решениям?

Существуют ли отрасли, в которых уже произошло насыщение мобильными технологиями?

В каких отраслях мобильность еще недостаточно распространена и имеет хорошие перспективы?

Удалось ли мобильности доказать свою эффективность?

Как использование мобильности сказывается на безопасности бизнеса?

Каковы перспективы использования мобильности в госсекторе?

Какие сложности возникают при внедрении мобильных технологий?

Насколько востребованы облачные сервисы для мобильных устройств?

Что ждет российский рынок мобильной разработки в 2018 г.?

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:

Денис Маханько, руководитель собственной электронной коммерции, Danone Group;

Александр Фоминенков, Ecommerce & Digital Manager Russia & CIS, DeAgostini;

Евгений Вербов, руководитель digital проектов, Delivery Club.

Приглашены к выступлению:

Андрей Бухтияров, основатель и ведущий разработчик интернет-банка ЧатБанк, Совкомбанк;

Нигина Махмудова, диджитал директор TM Ahmad Tea in Russia;

Ольга Алесина, digital-manager, Takeda;

Максим Сакиб, директор по электронной коммерции Tele2;

Елена Скурятина, руководитель департамента электронного бизнеса, Ситибанк;

Светлана Смирнова, управляющий директор по малому бизнесу дирекции цифрового банка, Росевробанк;

Илья Адамский, директор управления интернет-коммерции и корпоративных продаж, «Евросеть»;

Михаил Морозов, руководитель департамента интернет-маркетинга и электронной коммерции, «М.Видео»;

Николай Козак, директор по интернету и интернет-коммерции, Leroy Merlin;

Евгений Усенко, директор по электронной коммерции, Inventive Retail Group;

Егор Ланько, директор Omni-channel, «Азбука Вкуса»;

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2;

Алексей Ручкин, директор по электронной коммерции ADAMAS;

Виктор Андреков, руководитель направления CRM и электронной торговли, Renault Russia.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Мобильность в бизнесе 2018».

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.