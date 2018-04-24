Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018»

25.04.2018, 12:20 Мск

Одной из ключевых задач ИТ-директора сегодня стало поддержание инфраструктуры в условиях стремления бизнеса сократить расходы. Этот процесс настолько индивидуальный для каждого бизнеса, что копировать чьи-то практики бесполезно – каждый идет своим путем. При этом постоянное сокращение ИТ-затрат сопровождается требованием не терять качество сервисов и не останавливать развитие бизнеса.

Основными способами снижения затрат на ИТ-инфраструктуру являются аутсорсинг при организации рабочих мест, офисов продаж, а также офисной печати, смена традиционных вендоров на предоставляющих лучшие условия, а также замена выработавшего свой ресурс оборудования на более простое, но сходное по производительности. Компании стараются использовать СПО там, где это возможно, или переходить на облачные решения, например, с классического MS Office на Office365.

Наиболее продвинутые внедряют у себя единый сервис «Управление ИТ-инфраструктурой», позволяющий осуществлять удаленное администрирование имеющихся ресурсов, контролировать качество работы всех ИТ-составляющих и оптимизировать нагрузку на обслуживающие их подразделения.

Какие способы снижения затрат на ИТ-инфраструктуру наиболее эффективны?

Какие новые подходы к решению этой задачи существуют?

Как оптимизировать затраты, но сохранить при этом качество сервиса?

Какие функции проще всего передать на аутсорсинг?

Какова роль облачных технологий в процессе оптимизации ИТ-затрат?

Какие задачи лучше всего решать силами внутренних подразделений?

Как правильно выбрать провайдера ИТ-услуг?

Как разработать план оптимизации ИТ-затрат?

Как наиболее эффективно организовать контроль затрат на ИТ-инфраструктуру?

Что выгоднее – аутсорсинг или инсорсинг?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции, посвященной оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру.

Приглашены к выступлению и участию в дискуссии:

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»;

Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»;

Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»;

Михаил Алексин, CIO, Touch Bank;

Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»;

Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»;

Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»;

Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС;

Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо» Россия, Украина, СНГ;

Вадим Урьяс, заместитель генерального директора по ИТ, «Первая грузовая компания»;

Олег Капитулов, директор департамента ИТ, «Транснефть»;

Анастасия Чистякова, директор Департамента информационных технологий госкорпорации «Росатом»;

Андрей Бурлуцкий, директор по информационным технологиям, «Сибур»;

Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и ИТ МТС;

Юрий Огурцов, заместитель генерального директора по ИТ, «Трубной металлургической компании»;

Сергей Давиденко, директор департамента информационных технологий, «Русснефть»;

Всеволод Кузьмич, директор по ИТ, «Лента»;

​​​​​​​​​Гранжа Фабрисио, директор по информационным технологиям, Х5 Retail Group;

Юрий Шеховцов, директор по информационным технологиям, «Норильский Никель»;

Кирилл Меньшов, вице-президент по информационным технологиям, «Ростелеком»;

Алексей Беспалов, начальник управления информационных технологий «Татнефть»;

Ольга Скоробогатова, заместитель председателя Центрального банка России;

Елена Демьянова, генеральный директор «НЛМК-Информационные технологии»;

Андрей Хоробрых, генеральный директор «Лукойл-Информ»;

Дмитрий Алтухов, руководитель блока информационных технологий, «Интер РАО»;

Константин Кравченко, начальник департамента ИТ, «Газпромнефть»;

Олег Капитулов, директор департамента ИТ, «Транснефть»;

Сергей Баранов, руководитель ИТ-департамента, ВТБ;

Сергей Емельченков, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Почта России»;

Сергей Землянский, директор по цифровой стратегии, АФК «Система»;

Сергей Алексеев, директор Департамента новых технологий, «Скоростные магистрали».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету





По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.