CNews проводит в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018»

14.05.2018, 13:37 Мск

19 июня 2018 года в Москве CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018».

Состояние российской банковской отрасли можно охарактеризовать как сложное, но не критичное. В целом финансовые организации осторожны при формировании бюджетов на ИТ и стараются избегать крупных инфраструктурных проектов, однако готовы финансировать оптимизацию инфраструктуры, хотя и более требовательны в плане финансового обоснования таких инвестиций, чем ранее.

Оздоровление банковской отрасли означает поглощение малых банков более крупными, что в свою очередь требует интеграции разнородной ИТ-инфраструктуры. Большим спросом со стороны банков пользуются облачные технологии, хотя финансовые организации традиционно опасаются уходить в публичные сервисы и предпочитают строить частные облака. В облака устремляются не только централизованные ресурсы, сосредоточенные в ЦОД, но и конечные рабочие станции.

Одной из заметных законодательных инициатив, которая в долгосрочной перспективе окажет значительное влияние на российский финансовый рынок, является внедрение открытого стандарта обмена деловой информацией XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности). Одной из ключевых особенностей станет необходимость сдавать отчетность не в виде форм, а в виде массива данных. В 2018 г. стартует пилотный проект по миграции на XBRL некредитных финансовых организаций, по результатам этого проекта будут определены сроки внедрения нового стандарта в банках.

Еще одна интересная инициатива, заслуживающая внимания, – это законопроект об использовании в банковской сфере ЕСИА, который был внесен в Госдуму в апреле 2017 г. Внедрение ЕСИА – это еще один шаг на пути создания виртуального банка, когда вместо физических офисов финансовая организация используют исключительно электронные каналы взаимодействия с клиентом.

Какие события оказали наибольшее влияние на развитие ИТ в финансовой сфере в 2017 г.?

Как будет происходить цифровая трансформация финансовых организаций?

Какие решения наиболее интересны банкам?

Как изменилось отношение банков к облакам?

Готовы ли банки к широкому использованию блокчейна?

Как банки противостоят киберугрозам?

Какие новые онлайн-сервисы появятся у банков в ближайшем будущем?

Как меняются клиенты банков?

Готовы ли банки предоставлять гражданам госуслуги?

Как сделать ДБО наиболее удобным для клиентов?

Как банки обеспечивают безопасность ДБО?

Какие направления развития ДБО наиболее перспективны?

Чего ждать от рынка ИТ в финансовом секторе в 2018 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в финансовом секторе 2018».

CNews Conferences приглашают принять участие в мероприятии ИТ-директоров российских банков, представительств иностранных финансовых структур, а также руководители ИТ-компаний.

Подтвердили выступление с докладом





Роман Франтов , технический директор Avaya в России и СНГ

, технический директор Avaya в России и СНГ Александр Бычков , директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк

, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк Тимур Самедов , ИТ-директор, банк «Дельтакредит»

, ИТ-директор, банк «Дельтакредит» Павел Андрианов , директор департамента развития ИТ, Национальный расчетный депозитарий

, директор департамента развития ИТ, Национальный расчетный депозитарий Евгений Поляков , директор по электронному бизнесу, УК «Альфа-капитал»

, директор по электронному бизнесу, УК «Альфа-капитал» Заур Бесолов , заместитель председателя правления, РФИ банк

, заместитель председателя правления, РФИ банк Антон Исанин , руководитель центра качества, дирекция архитектуры и стратегии Альфа-банка

, руководитель центра качества, дирекция архитектуры и стратегии Альфа-банка Алексей Казарцев , советник, представитель России в рабочей группе по финансовым услугам делового совета БРИКС, Финансово-банковская ассоциация евроазиатского сотрудничества

, советник, представитель России в рабочей группе по финансовым услугам делового совета БРИКС, Финансово-банковская ассоциация евроазиатского сотрудничества Даниил Мизун , директор по информационным технологиям, «Домашние деньги»

, директор по информационным технологиям, «Домашние деньги» Андрей Бухтияров , основатель и ведущий разработчик online.sovcombank.ru

, основатель и ведущий разработчик online.sovcombank.ru Представитель компании Ricoh Rus







Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* – в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363-11-11, доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.