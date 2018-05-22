Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее»

22.05.2018, 14:00 Мск

19 сентября 2018 г. CNews в Москве проводит конференцию «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее».

Госсектор остается одним из крупнейших заказчиков ИТ-решений в России. Более того, государственные инициативы являются мощнейшим двигателем информатизации во всех сферах жизни страны. Среди последних примеров – волна модернизации предприятий розничной торговли, произошедшая по инициативе ФНС России.

Впереди – создание цифровой экономики, подразумевающее повсеместный переход на цифровые решения как в сфере государственного управления, так и на производстве и транспорте, в торговле, финансах, социальной сфере, науке и культуре. Государственные и коммерческие организации всех видов деятельности должны постепенно превратиться в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам и стремящиеся сделать их наиболее удобными.

В 2018 г. началось финансирование программы «Цифровая экономика» – на эти цели было выделено 3,04 млрд руб. из резервного фонда правительства. Они буду направлены на мероприятия в рамках направлений «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» и «Информационная безопасность». В целом реализация поставленных в программе задач , по предварительным расчетам, обойдется более чем в 500 млрд руб.

Как развивается рынок ИТ в госсекторе в 2018 гг.

Какие мероприятия, предусмотренные программой «Цифровая экономика» уже стартовали

Какие проекты и инициативы стали особенно успешными

Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития

Каких законодательных актов не хватает в ИТ-отрасли

Что тормозит развитие ИТ в госсекторе и ИТ-отрасли в целом

Каковы новые технологии имеют самые большие перспективы

Каковы перспективы цифрового выравнивания российских регионов

Как развивается процесс импортозамещения

В каких направлениях государство могло бы расширять сотрудничество с бизнесом?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 19 сентября 2018 г.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей министерств, ведомств, органов госвласти, а также представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.



По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.