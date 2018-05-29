Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018»

5 июня 2018 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается».
Вопросы к обсуждению:
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается».
Среди докладчиков и участников дискуссии:
Алексей Гайдуков, руководитель разработки линейки «1С:Медицина», фирма «1C»;
Алексей Погодин, Алексей Погодин, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы;
Анна Шибанова, юрист, «Пепеляев Групп»;
Николай Петренко, менеджер по решениям для совместной работы, Cisco;
Дмитрий Шишканов, начальник управления развития информационных технологий, ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России;
Юрий Андрейчук, генеральный директор, лабораторная служба «Хеликс»;
Алексей Захаров, директор управления информационных бизнес-систем группы «Ренессанс Страхование»;
Максим Петухов, директор службы информационных технологий, «Медицина»;
Филипп Миронович, генеральный директор, «Открытая клиника»;
Евгений Паперный, руководитель проектов «Здоровье Mail.Ru», «Дети Mail.Ru»;
Максим Али, старший юрист фирмы «Максима Лигал»;
Александр Поликарпов, заместитель директора Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России;
Иван Глушков, директор Департамента внешних связей, STADA;
Представитель компании IBS DataFort.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей государственных и региональных ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения и информатизации, руководителей медицинских учреждений, а также российские и иностранные компании, предлагающие решения в сфере информатизации здравоохранения.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.