Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018»

29.05.2018, 11:53 Мск

5 июня 2018 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается».

Вопросы к обсуждению:

Место медицины в цифровой экономике

Как развиваются облачные сервисы для медучреждений и пациентов?

Что будет с телемедициной после принятия проекта?

Инновации мирового рынка e-Health.

Защита медицинских данных

На какой стадии находится развитие ЕГИСЗ и ее компонентов. Региональных и федеральных (ИЭМК, ФЭР и т.д.)?

Насколько эффективно создание личного кабинета пациента «Моё здоровье»

Перспективны ли коммерческие сервисы в онлайн и дистанционной медицине.

Электронные больничные и онлайн аптеки: какова технологическая и организационная готовность.

Какие технологии помогут сделать медицинскую помощь доступной?

Как будет развиваться e-медицина в 2018 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается».

Среди докладчиков и участников дискуссии:

Алексей Гайдуков, руководитель разработки линейки «1С:Медицина», фирма «1C»;

Алексей Погодин, Алексей Погодин, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы;

Анна Шибанова, юрист, «Пепеляев Групп»;

Николай Петренко, менеджер по решениям для совместной работы, Cisco;

Дмитрий Шишканов, начальник управления развития информационных технологий, ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России;

Юрий Андрейчук, генеральный директор, лабораторная служба «Хеликс»;

Алексей Захаров, директор управления информационных бизнес-систем группы «Ренессанс Страхование»;

Максим Петухов, директор службы информационных технологий, «Медицина»;

Филипп Миронович, генеральный директор, «Открытая клиника»;

Евгений Паперный, руководитель проектов «Здоровье Mail.Ru», «Дети Mail.Ru»;

Максим Али, старший юрист фирмы «Максима Лигал»;

Александр Поликарпов, заместитель директора Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России;

Иван Глушков, директор Департамента внешних связей, STADA;

Представитель компании IBS DataFort.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей государственных и региональных ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения и информатизации, руководителей медицинских учреждений, а также российские и иностранные компании, предлагающие решения в сфере информатизации здравоохранения.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.