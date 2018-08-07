Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции»

07.08.2018, 13:13 Мск

18 сентября 2018 г. CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции».

Финансовый сектор, всегда стоявший на передовой технологических изменений, сейчас переживает один из самых масштабных этапов эволюции. В первую очередь, это касается банков и финтех-стартапов, которые перестают быть тем местом, куда люди приходят за деньгами, но становятся проводниками большей части необходимых финансовых услуг. Глазами потребителя, банки начинают предоставлять настолько качественные и комфортные для клиента сервисы, что в повседневной жизни взаимодействие с самой организацией становится практически незаметным и не требует затрат времени. Банки окончательно уходят в цифровую плоскость, и, как считают эксперты и сами банкиры, в конечном счете мир придет к банкам без офисов, без сотрудников, без денег и без клиентов.

Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»

Банковские отделения закрываются по всему миру: в России к 2025 г. их будет вдвое меньше, чем сейчас. Для успешной реализации этого направления, банкам придется решить несколько исключительно технологических вопросов. Например, обеспечить доступ клиентов из любой точки мира в режиме 24/7 по любому вопросу. При этом необходима надежная удаленная аутентификация и защита персональных данных, а сотрудникам и, возможно, самим клиентам пригодятся некие офисные приложения для распределенной работы. Пока это не всегда возможно, и в России не все лидеры готовы без оговорок встать на путь закрытия офисов.

Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»

Сокращение числа отделений — лишь одна из причин уменьшения количества сотрудников, но далеко не главная. Банки и предприятия финтеха стали передовой площадкой для обкатки всевозможных модных технологий. В конечном счете они упираются в повышение самостоятельности клиентов, использование интеллектуальных помощников и чат-ботов и повышение роли CRM и бизнес-аналитики больших данных.

Александр Бычков, директор департамента ИТ, КБ Геобанк

Впрочем, как раз сейчас больше говорят об упрощении банковских процедур. Главная тому причина — отказ от обычных денег в пользу криптовалют и блокчейн-сервисов. Для реализации этой идеи, возможно, потребуются годы, однако, уже сейчас очевидно, насколько они упростят и верификацию клиентов, и сами транзакции, да и вообще любые отношения, связанные с ликвидными активами. На транзакциях завязано и еще одно изменение: банки и предприятия финтеха будут коммуницировать не с людьми, а с устройствами интернета вещей, число которых уже сейчас превышает население планеты, а к 2025 г. достигнет отметки в 50 млрд. Конечно, клиент будет самостоятельно определять их полномочия, но на этом его связь с банком заканчивается. Люди, тем не менее, остаются конечными бенефициарами процесса.

Вопросы к обсуждению:

Как развиваются финтех-решения в 2018 г.?

Каковы основные направления цифровой трансформация финансовых организаций?

Какие из них уже доказали свою эффективность?

Готовы ли банки к широкому использования кибервалют и блокчейна?

Как банки противостоят киберугрозам?

Какие новые онлайн-сервисы нужны клиентам банков?

Какова роль банков в цифровой трансформации общества?

Готовы ли банки предоставлять гражданам госуслуги?

Чего ждать от рынка ИТ в финансовом секторе в 2019 г.?

Докладчики конференции:

Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;

Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»;

Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк;

Тимур Самедов, ИТ-директор, банк «Дельтакредит»;

Рафаэль Валеев, заместитель директора департамента информационных технологий, банк «АК БАРС»;

Алексей Скогорев, директор по инновациям и ИТ-архитектуре, банк Уралсиб;

Алексей Итунин, руководитель группы электронной почты и средств общения, Райффайзенбанк;

Александр Мелехин, старший вице-президент, АКБ Металлинвестбанк;

Игорь Дмитриев, руководитель управления дистанционных услуг, банк «Дельтакредит»;

Семен Алперин, управляющий директор, начальник центра риск-технологий CIB департамента рисков CIB, Сбербанк;

Сергей Иванов, директор проектов дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк», Сбербанк;

Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности, Московский кредитный банк;

Представитель компании Flexbby;

Представитель компании Magenta Technology Russia.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.