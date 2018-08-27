Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции»

18 сентября 2018 г. CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции».
Финансовый сектор, всегда стоявший на передовой технологических изменений, сейчас переживает один из самых масштабных этапов эволюции. В первую очередь, это касается банков и финтех-стартапов, которые перестают быть тем местом, куда люди приходят за деньгами, но становятся проводниками большей части необходимых финансовых услуг. Глазами потребителя, банки начинают предоставлять настолько качественные и комфортные для клиента сервисы, что в повседневной жизни взаимодействие с самой организацией становится практически незаметным и не требует затрат времени. Банки окончательно уходят в цифровую плоскость, и, как считают эксперты и сами банкиры, в конечном счете мир придет к банкам без офисов, без сотрудников, без денег и без клиентов.
Докладчики конференции:
Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»;
Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк;
Рафаэль Валеев, заместитель директора департамента информационных технологий, банк «АК БАРС»;
Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow;
Алексей Итунин, руководитель группы электронной почты и средств общения, Райффайзенбанк;
Александр Мелехин, старший вице-президент, АКБ Металлинвестбанк;
Алина Кишова, руководитель группы цифровых B2B решений, Банк «Дельтакредит»;
Семен Алперин, управляющий директор, начальник центра риск-технологий CIB департамента рисков CIB, Сбербанк;
Сергей Иванов, директор проектов дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк», Сбербанк;
Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности, Московский кредитный банк;
Евгений Тесленко, руководитель программы, Magenta Technology.
Роман Чёсов, Основатель компании Flexbby
Вопросы к обсуждению:
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11, доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.