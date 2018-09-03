Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее»

03.09.2018, 12:05 Мск

19 сентября 2018 г. CNews в Москве проведет конференцию «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее».

Госсектор остается одним из крупнейших заказчиков ИТ-решений в России. Более того, государственные инициативы являются мощнейшим двигателем информатизации во всех сферах жизни страны. Среди последних примеров – волна модернизации предприятий розничной торговли, произошедшая по инициативе ФНС России.

Впереди – создание цифровой экономики, подразумевающее повсеместный переход на цифровые решения как в сфере государственного управления, так и на производстве и транспорте, в торговле, финансах, социальной сфере, науке и культуре. Государственные и коммерческие организации всех видов деятельности должны постепенно превратиться в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам и стремящиеся сделать их наиболее удобными.

В 2018 г. началось финансирование программы «Цифровая экономика» – на эти цели было выделено 3,04 млрд руб. из резервного фонда правительства. Они буду направлены на мероприятия в рамках направлений «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» и «Информационная безопасность». В целом реализация поставленных в программе задач , по предварительным расчетам, обойдется более чем в 500 млрд руб.

Как развивается рынок ИТ в госсекторе в 2018 гг.

Какие мероприятия, предусмотренные программой «Цифровая экономика» уже стартовали

Какие проекты и инициативы стали особенно успешными

Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития

Каких законодательных актов не хватает в ИТ-отрасли

Что тормозит развитие ИТ в госсекторе и ИТ-отрасли в целом

Каковы новые технологии имеют самые большие перспективы

Каковы перспективы цифрового выравнивания российских регионов

Как развивается процесс импортозамещения

В каких направлениях государство могло бы расширять сотрудничество с бизнесом?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 19 сентября 2018 г.

Среди докладчиков и участников дискуссии:

Алексей Соколов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;

Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального Казначейства;

Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;

Олег Наумов, статс-секретарь - заместитель руководителя, Росархив;

Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан;

Максут Шадаев, заместитель председателя Правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Александр Горбатько, заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы;

Ольга Афанасьева, начальник отдела информационных технологий и автоматизации, министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Мордовия;

Николай Родичев, министр связи и информационных технологий Архангельской области;

Юрий Палюх, министр информационных технологий и связи Кировской области;

Роман Калина, заместитель руководителя учреждения ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;

Игорь Вольфсон, министр информатизации и связи Республики Мордовия.

Приглашаются для выступления и участия в дискуссии:

Максим Акимов, заместитель председателя Правительства России;

Константин Носков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»;

Евгений Комар, заместитель директора Департамента информационных технологий и связи Правительства России;

Даурен Абаев, министр информации и коммуникаций Республики Казахстан;

Алексей Иванов, заместитель председателяя Правления Пенсионного Фонда России;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;

Леонид Левин, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Сергей Ляшенко, начальник Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России;

Сергей Власов, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС России;

Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информатизации Фонда социального страхования России;

Сергей Крюков, начальник Управления информатизации и связи Верховного Суда;

Елена Чернякова, директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса, Министерство финансов России;

Георгий Песчанских, начальник Главного управления информационных технологий ФТС;

Денис Солодовников, заместитель руководителя Росимущества;

Татьяна Матвеева, начальник Управления информационных технологий Федеральной налоговой службы;

Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов;

Артём Ермолаев, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;

Илья Веселов, министр экономического развития Калужской области;

Елена Бойко, директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России;

Андрей Приданкин, заместитель руководителя Росреестра;

Павел Ачкасов, начальник отдела автоматизации и безопасности информационных систем Минпромторга России;

Павел Новиков, заместитель начальника отдела Министерство финансов России;

Владимир Алексеев, начальник Управления информационно-аналитических технологий ФОМС;

Тимур Лапин, председатель Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области;

Алан Салбиев, руководитель Управления РСО-Алания по информационным технологиям и связи;

Мария Рудзевич, директор Департамента информатизации Тюменской области;

Сергей Попов, руководитель Агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области;

Светлана Опенышева, советник губернатора Ульяновской области;

Сергей Торбин, председатель Комитета информационных технологий Волгоградской области;

Александр Козлов, министр информационных технологий и связи Челябинской области;

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области;

Михаил Городилов, директор Департамента информатизации и связи Ярославской области;

Тимур Меджитов, руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики;

Андрей Стрельцов, начальник Управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области;

Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий Федеральной службы по аккредитации;

Сергей Евстигнеев, руководитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области;

Максим Герасимюк, начальник управления и связи массовых коммуникаций Алтайского края;

Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;

Николай Распопин, заместитель руководителя Агентства информатизации и связи Красноярского края;

Федор Цариковский, директор ФБУ ИТЦ ФАС России.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей министерств, ведомств, органов госвласти, а также представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.



По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.