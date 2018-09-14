Конференция CNews «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании»

11 октября 2018 г. в Москве CNews проведет конференцию «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании».
Создание цифровой экономики в целом и цифровизация бизнеса в частности несут с собой коренное изменение роли ИТ-служб в компаниях. ИТ-службы превращаются из вспомогательных подразделений, отвечающих за обеспечение непрерывности работы ИТ-инфраструктуры и техническую поддержку организации, в полноправных участников всех бизнес-процессов. Они выступают не просто в качестве поставщиков сервисов для бизнес-подразделений, а участвуют в разработке бизнес-стратегии компании и сами становятся подразделениями, генерирующими прибыль.
В таких условиях особое значение приобретает качество управления ИТ-услугами, которые должны не просто обеспечить непрерывность и развитие бизнеса, но и сделать это с минимальными затратами. На помощь приходит ITSM – подход к управлению, помогающий оптимально сочетать между собой возможности людей, процессов и информационных технологий.
C понятием ITSM неразрывно связано также понятие ITIL – библиотеки лучших практик по организации работы отделов, подразделений или компаний, предоставляющих ИТ-услуги. В настоящее время в ней содержится семь книг, описывающих лучшие практики использования бизнес-процессов управления ИТ.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.
Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:
Денис Гузовский, старший вице-президент, директор департамента ИТ-эксплуатации, банк «Открытие»;
Константин Мосягин, директор по информационным технологиям и системам, Valtec;
Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries;
Людмила Трофимова, руководитель направления по методологии и эффективности процессов, ОМК-Информационные технологии;
Алексей Клепиков, вице-президент по ИТ, СПАО «Ингосстрах»;
Александр Зыков, куратор направления ITIL/ITSM, СПАО «Ингосстрах»;
Евгений Корнеев, руководитель подразделения УИИТ, Salym Petroleum;
Денис Чигвинцев, директор Департамента сопровождения банковских технологий, блок информационные технологии, банк «Зенит»;
Представитель компании «Газпром Нефть»;
Представитель банка ВТБ;
Представитель компании Naumen.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.